Tierheim Duisburg kann Katze nicht aufnehmen – Reaktion des Besitzers macht alle fassungslos

Das Tierheim Duisburg ist aktuell am komplett am Anschlag. „Wir sind voll. Randvoll“, sprechen die Verantwortlichen Klartext. Noch mehr Katzen aufnehmen? Ein Ding der Unmöglichkeit.

Deswegen musste das Tierheim Duisburg einen Mann wegschicken, der seinen Kater abgeben wollte. Man habe ihm Alternativen aufgezeigt und Kontakte weitergegeben. Doch davon wollte der Mann nichts wissen, machte auf dem Absatz kehrt und ließ sein Tier eiskalt im Stich.

Tierheim Duisburg fassungslos: „Wir sind wütend“

Statt sich anderweitig Hilfe zu suchen, setzte der Mann seine Katze ein paar Meter vom Tierheim Duisburg entfernt in einer offenen Tasche einfach aus. Das Tier suchte verzweifelt unter einem Auto Zuflucht: „Zitternd. Vollgepinkelt. Allein“, fassen die Verantwortlichen entsetzt zusammen.

„Wir sind wütend. Auf die Ignoranz. Auf die Kälte. Auf diese unfassbare Gleichgültigkeit einem hilflosen Tier gegenüber“, heißt es weiter in einem emotionalen Facebook-Post.

Denn es handle sich schließlich nicht um ein Möbelstück, das man einfach so entsorgen kann, sondern um ein Lebewesen, für das man Verantwortung zu tragen habe.

„Verroht und kaltherzig“

So empfinden es auch zahlreiche Tierfreunde, die ihrer Fassungslosigkeit in der Kommentarspalte Ausdruck verleihen: „So etwas macht mich wütend, traurig und sprachlos. Wie verroht und kaltherzig kann man sein, seinem Tier so etwas anzutun?“

Immerhin konnte der Kater rechtzeitig gefunden werden, sodass er nun die Hilfe bekam, die er braucht. „Lucky Luke“, hat das Tierheim Duisburg ihn getauft, weil er das Glück hatte, unter dem Auto gefunden zu werden, bevor etwas Schreckliches geschieht. Und deshalb heißt es jetzt: in die Zukunft blicken und hoffen, dass sein Glück anhält.