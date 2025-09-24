Tierheim-Drama in Duisburg: Blick in die Ohren dieser Katze macht traurig

Was für einen traurigen Anblick diese Katze im Tierheim Duisburg doch abgibt. Statt des schönen, flauschigen Fells hatten sich große rote Flecken in ihrem Gesicht breit gemacht. Und so wie die aussahen, dürften die dem armen Tier schlimme Schmerzen verursacht haben. Besonders ihre Ohren waren in einem erbärmlichen Zustand.

Doch woher kamen diese Flecken? Das Tierheim Duisburg erklärt dies auf Facebook und zeigt, wie die arme Katze mittlerweile aussieht.

Tierheim Duisburg kümmert sich um kranke Katze

Auf Facebook teilen die Tierheimmitarbeiter zwei Fotos von „Lilou“ – vor und nach der Behandlung der Katze. Der Unterschied ist gigantisch! „Als Lilou zu uns kam, litt sie an einer schweren Hauterkrankung im Gesicht und war dringend auf Hilfe angewiesen“, erklären sie.

Dicke rote Stellen rund um die Ohren, dazu ein großer Plastikkragen um den Hals, damit sich die Samtpfote auch nicht kratzt. Am mürrischen Blick von Lilou zeigt sich: Sie freut sich überhaupt nicht. Doch „mit viel Fürsorge, medizinischer Versorgung und Liebe hat sie sich Schritt für Schritt erholt“, freuen sich die Pfleger und können nun das Ergebnis zeigen.

Katze darf nach Hause

Der Vierbeiner sieht wirklich um Längen aus. Die Ohren scheinen gesund, die Schmerzen verschwunden. Neugierig schaut Lilou aus dem Foto heraus. Kein Wunder, schließlich darf sie sich nun über ein neues Zuhause freuen. „Dort warten Geborgenheit, gute Versorgung und Menschen, die ihr mit Geduld und Zuneigung begegnen“, erhofft sich das Duisburger Tierheim. „Wir sind überglücklich, dass Lilou angekommen ist – in einem Leben, das ihr guttut.“

Diese Freude können die Follower des Tierheims nur teilen. Sie bedanken sich für „all die Mühe und Fürsorge“ der Mitarbeiter. Auf ein schönes neues Leben!