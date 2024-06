Tierheim Duisburg erlebt Katzen-Schock! „Wir haben schon einiges gesehen“

Das Tierheim Duisburg hat nun wirklich schon viele verschiedene und extreme Situationen mit Tieren und ihren Haltern erlebt. Aber das, was sie am Freitag (24. Mai) vorfanden, gehört ganz klar in die Kategorie Katzen-Schock.

Die Mitarbeiter des Tierheims Duisburg waren mal wieder auf einer Rettungs-Mission unterwegs. In einer privaten Wohnung erwartete sie ein wahres Grauen. Die Tierfreunde kamen in eine Wohnung, die voll gestopft mit Katzen war. „Es ist kaum zu beschreiben und wir haben schon einiges gesehen“, schreibt das Tierheim Duisburg auf Facebook.

Tierheim Duisburg: Mitarbeiter retten 18 Katzen

Das Ergebnis des Ganzen war, dass die Tierheim-Mitarbeiter am Ende des Tages mit 18 Katzen zurück ins Tierheim fuhren. Was sie besonders schockierte: Zwischen Bergen von Müll tummelten sich drei frisch geborene Katzenbabys. Die armen Kitten wurden sofort – inklusive ihrer Mama – in eine entsprechende Klinik gebracht.

Tierheim Duisburg hofft nun auf das Beste für alle Katzen

Das Tierheim Duisburg wünscht sich, dass die kleinen Katzenbabys, die eine äußerst schlechten Start in ihr Leben hatten, den Schock gut überstehen. Die restlichen Katzen konnten jedenfalls sicher in Tierheim gebracht werden, stehen vorerst unter Beobachtung. Alle müssen sich jetzt erstmal ordentlich erholen.

„Wir müssen nun im wahrsten Sinne des Wortes ‚durchatmen‘ und ‚auslüften‘. Drückt uns die Daumen, dass die Bande in den nächsten Tagen zur Ruhe kommen kann und schnell wieder fit wird“, schreibt das Tierheim hoffnungsvoll bei Facebook.