Tierheim Duisburg findet Karton vor der Tür – der Inhalt macht Pfleger „fassungslos und sprachlos“

Das Tierheim Duisburg hat am Samstagmorgen (7. Januar) eine bittere Entdeckung vor dem Eingangstor machen müssen. Mitarbeiter stießen auf einen verschlossenen Pappkarton. Darin befanden sich nach Angaben der Tierpfleger zwei Meerschweinchen.

Ein Unbekannter hatte sie einfach zurückgelassen – ohne weitere Angaben zu ihrem Gesundheitszustand oder ihrer Herkunft. Schnell stellten die Tierpfleger fest, dass die beiden kleinen Nagetiere krank sind. Und das Tierheim Duisburg äußerte noch einen weiteren Verdacht.

Tierheim Duisburg „fassungslos und sprachlos“

„Wir sind fassungslos und sprachlos“, ließen die Mitarbeiter wissen. Weil sich die Dinge leider wiederholen, musste das Tierheim Duisburg klarstellen: Es handelt sich um einen aktuellen Fall. Denn schon Anfang der Woche hatten Unbekannte einen Umzugskarton vor dem Tierheim abgestellt. So hatten Unbekannte am Dienstag zwei Kaninchen bei den widrigen Wetterverhältnissen einfach in einem offenen Karton zurückgelassen – ebenfalls ohne weitere Hinweise.

Innerhalb weniger Tage nun der zweite unerfreuliche Fall dieser Art. „Auf dem Karton steht ’18 Monaten‘ – ob dies das Alter der Meerschweinchen sein soll?! Wir wissen es nicht!“, so die Tierpfleger. Ihnen blieb nichts anderes übrig, als die beiden Nager aufzunehmen und zu untersuchen. Dabei kam heraus, dass beide unter Grabmilben leiden.

Tierheim Duisburg äußert Verdacht

Außerdem befürchten die Mitarbeiter, dass die beiden Damen zu allem Überfluss auch noch trächtig seien und demnächst Nachwuchs erwarten könnten. Das werden dann die nächsten Wochen zeigen. Viel weiß das Tierheim Duisburg also nicht über seine neuen Bewohner. „Eins haben uns die beiden Damen jedenfalls verraten: ‚Liebe Menschen, überlegt euch VOR dem Kauf, ob ihr uns ein Leben lang haben möchtet, in guten und in schlechten Zeiten! Wir sind auch Lebewesen (!!!) und kein Spielzeug, welches einfach entsorgt werden kann.’“

Für jeden Hinweis zu den Vorbesitzern ist das Tierheim Duisburg dankbar. Du erreichst die Einrichtung unter folgender Telefonnummer: 0203 9355090.