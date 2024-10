Tierheim Duisburg bangt um Hund Klaus – „Macht uns richtig Sorgen“

Tagtäglich geben die Pfleger im Tierheim Duisburg alles, damit es ihren geliebten Vierbeinern an nichts fehlt. Doch nicht immer können sie die Tiere vor einem schlimmen Schicksal bewahren. Jetzt hat es Hund Klaus getroffen.

Da sitzt er, mit weit aufgerissen Augen und gespitzten Ohren – wer kann diesem Hundeblick bloß widerstehen? Doch das Bild trügt. Hund Klaus geht es schlecht. Sehr schlecht. Das Tierheim Duisburg will dem Vierbeiner helfen – und benötigt deswegen selbst Hilfe von außen.

+++Tierheim in NRW platzt beim Öffnen dieser Katzen-Box der Kragen: „Unfassbar schlimm“+++

Tierheim Duisburg macht sich Sorgen um Klaus

In den sozialen Netzwerken teilen die Tierheim-Mitarbeiter das süße Foto von Klaus – inklusive seiner traurigen Geschichte.

„Unser Klaus macht uns aktuell richtig Sorgen. Der große Schäferhundrüde ist seit mehreren Wochen krank und es will einfach nicht besser werden. Seine Bauchspeicheldrüse ist entzündet und er hat immer wieder Erbrechen und Durchfall“, heißt es in dem Facebook-Beitrag am Montag (28. Oktober).

Zahlreiche Tierfreunde leiden mit Klaus mit

„Trotz Spezialfutter und Medikamenten nimmt er weiter ab und war deshalb heute zum zweiten Mal in der Tierklinik Asterlagen. Diesmal ging es zur Endoskopie und dafür musste der sonst so aktive Rüde in Narkose. Jetzt heißt es erstmal ausruhen und auf die Ergebnisse warten.“

Und zahlreiche Tierfreunde leiden mit dem Hund mit: „Gute Besserung Klaus, du schaffst das“ und „Gute Besserung, lieber Klaus. Für die meisten Schäfis ist der stressige Tierheim-Alltag schlimm. Und dann noch so krank zu sein, ist doppelt traurig. In einem zu Hause würde das sicher schneller gehen mit dem gesund werden, obwohl ich weiß, dass die lieben Menschen im Heim alles für Dich tun“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

So kannst du helfen

Und um Klaus und den vielen anderen Tierheim-Vierbeinern zu helfen, benötigt die Institution vor allem eins: Geld. Wer Klaus und seinen Mitbewohnern im Tierheim mit einer Spende unter die Arme greifen möchte, der tut das via via Paypal an geschaeftsstelle@duisburger-tierheim.de oder als Überweisung an Sparkasse Duisburg, IBAN: DE09 3505 0000 0264 0014 96, BIC: DUISDE33XXX.