Tierheim Duisburg teilt schmerzhaftes Hunde-Schicksal – „Mistdinger“

Viele Tiere im Tierheim Duisburg kommen in einer schlechten Verfassung zu den Mitarbeitern, um dann vor Ort wieder richtig behutsam aufgepäppelt zu werden. Denn nur wer gesund und munter ausschaut, der wird auch von potenziellen neuen Herrchen oder Frauchen mit nach Hause genommen.

So hat das Tierheim Duisburg auch beispielsweise dem Rüden „Tschibo“ geholfen. Der Hund gilt nämlich mittlerweile im Tierheim als absoluter Adonis. Das Duisburger Tierheim ist mächtig stolz auf seinen „Astralkörper“. Tschibo gilt als absoluter Herzensbrecher. Aber auch einem Adonis kann mal etwas Böses zustoßen, wie ein Facebook-Post des Tierheims beweist.

Tierheim Duisburg: Hund ist verletzt

Der zeigt den Adonis nämlich in der Krankenstation. Hier muss sich Tschibo nämlich momentan aufhalten, weil er heimtückisch von einer Granne erwischt wurde. Die Granne ist mittlerweile in den Hals von Tschibo gewandert und sorgt dort für eine Riesenbeule. Fast so groß wie ein Tennisball, schreibt das Tierheim Duisburg.

+++ Tierheim Duisburg ist bei diesem Anblick von Vierbeiner verzweifelt – „Manchmal möchten wir schreien“ +++

Die Grannen sehen im Sonnenschein „total romantisch“ aus und deshalb war Tschibo etwas unvorsichtig und hat die Granne aufgenommen. Das Gefährliche daran ist, dass man sie nicht einfach mal so mit kleinen Borsten oder Widerhaken rausziehen kann. Und diese lästigen Grannen können leider auch nur in eine Richtung wandern – und das heißt: immer weiter rein in den Körper. In Tschibos Fall war die Situation bereits so dramatisch, dass er unter Vollnarkose auf den OP-Tisch musste.

Tschibo sucht neues zu Hause

Mittlerweile hat Tschibo die Operation und die Strapazen aber gut überstanden. Momentan muss der Hund noch einen schützenden Halstrichter tragen, aber der kommt auch bald wieder ab. Das Tierheim Duisburg sucht daher ab sofort schon nach einem neuen zu Hause für den „hübschen“ Hund Tschibo.

Facebook-User haben viel Mitleid mit Tschibo und viele wünschen ihm eine gute Besserung. Ein Facebook-User hat noch einen Tipp für alle Hundehalter: „Scheiß Dinger! Meiner hatte letztes Jahr eine in der Nase, musste auch operiert werden. Passt auf und lasst eure Hunde nicht da schnüffeln wo Grannen sind“.

Das könnte dich auch interessieren:

Weitere News von den Tierheimen aus NRW findest du hier.