Tierheim Duisburg bittet um Hilfe: „Dringend“

Winterzeit ist Kuschelzeit – aber auch für unsere Vierbeiner kann die kalte Jahreszeit zur echten Herausforderung werden. Im Tierheim Duisburg sorgt das Team dafür, dass alle Fellnasen es warm und trocken haben.
Doch jetzt wird Hilfe gebraucht: Die Waschmaschinen laufen im Dauerbetrieb und die Vorräte gehen zur Neige.
Tierheim Duisburg bittet um Spenden
„Deshalb brauchen wir dringend Nachschub an Handtüchern (egal welche Größe) und Waschmittel, mit Peroxid bzw. Bleichmittel, damit alles hygienisch sauber bleibt. Da unsere Wäsche auf 90°C gewaschen wird, sollte das Waschmittel für hohe Temperaturen nutzbar sein.
Um die Plätze und Decken täglich frisch zu halten, ist das Tierheim Duisburg auf Unterstützung angewiesen. Alles, was Tierfreunde spenden, hilft den Schützlingen durch die frostigen Monate!
So kannst du dem Tierheim Duisburg helfen
Wer helfen möchte, kann Sachspenden direkt im Tierheim Duisburg abgeben. Täglich zwischen 10:00 und 16:00 Uhr freut sich das Team über Unterstützung. Jeder Beitrag – ob groß oder klein – macht einen Unterschied für die tierischen Bewohner, die sich über ein sauberes und gemütliches Lager freuen.
Das Tierheim Duisburg zieht schon im Vorfeld seinen Hut: „Danke an alle, die immer wieder an uns denken – ihr seid einfach wundervoll!“
