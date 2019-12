Metzgersfrau steht mit 81 an der Theke

Bissingheim. Annelore Diel lacht – auch wenn man sie nach dem Dorfplatz fragt. Damit ist die 81-Jährige unter den Händlern in Bissingheim eine große Ausnahme. Die Seniorin steht noch beinahe täglich hinter der Theke des kleinen Ladenlokals an der Durchfahrt zur Straße Am Brunnen. Sie bedient den Jungen, der das halbe Pfund Gehacktes holt und die Stammkunden, die schon seit Ewigkeiten Kotelett und Schnitzel bei den Diels kaufen.

An der Wand hängt der Meisterbrief vom Vater, der in den 1920-er Jahren in Leipzig das Handwerk lernte. Annelores Ehemann Adolf übernahm den Betrieb. Dabei hatte er doch die finanzielle Existenz der Familie stark in Gefahr gebracht als er die 100 Mark, die er sich in die Meisterschule schicken ließ, auf dem Münchener Oktoberfest verjubelte. „Heute können wir darüber lachen“, sagt Diel.

Junior Wolfgang verarbeitet mittlerweile alle Fleischprodukte selbst in den Produktionsräumen hinter dem Ladenlokal. „Wir haben unseren Ruf. Bis auf den Käse ist selbst gemacht. Deshalb kommen auch die Kunden von außerhalb“, sagt die 81-Jährige. An Ruhestand denke sie noch längst nicht.

Entwicklung weg vom Dorf

Alles ist aber auch in der Fleischerei nicht perfekt. „Bissingheim ist nicht mehr so, wie es früher einmal war“, sagt Annelore Diel. „Früher war das ein Dorf.“ Und die Platzneugestaltung habe sich nicht ausgezahlt. „Es bringt nicht das, was es bringen soll.“