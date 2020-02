Kunden mögen’s hochwertig

Süd. Einmal werden wir noch wach - dann ist es höchste Zeit, auf den letzten Drücker noch die fehlenden Geschenke zu kaufen. Ein Parfüm zum Beispiel. „Bei uns sind der 23. und der 24. Dezember die besten Verkaufstage“, sagt Thomas Ohly von der Parfümerie Ohly in Buchholz. Doch: „Auch in der ganzen letzten Woche sei das Geschäft sehr gut gelaufen. Der Umsatz ist auf Vorjahresniveau. Vielleicht haben wir als Vorort ja sogar von Eis und Schnee profitiert. Bei dem Wetter haben sicherlich einige Leute darauf verzichtet, in die Innenstadt zu fahren“, mutmaßt er. Vor allem Düfte sind bei Ohly gefragt, der Renner ist wie „alle Jahre wieder“ der Klassiker Chanel Nr. 5.

Das Winterwetter habe „die Kundenfrequenz leider ein wenig runter gefahren“, meint dagegen Thomas Heuer vom Elektronikfachgeschäft Euronics Haas in Huckingen. Dennoch ist er zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft, es sei vergleichbar mit dem von 2009. „Die Kunden kaufen hochwertige und hochpreisige Artikel“, berichtet er. Großbildfernseher sind seine Bestseller, an zweiter Stelle der Rangliste der beliebtesten Produkte stehen „Docking Stations“ für MP3-Player oder i-Pods.

Wert „auf etwas Wertiges“ legen auch die Kunden des Interieur-Geschäftes Wohnart in Huckingen - so Inhaber Dietmar Grond. Mit Freude schaut er auf die bisherige Bilanz des Weihnachtsgeschäftes. Marita Grond verrät, was am häufigsten verlangt wird: kuschelige Decken und Kissen aus feinem Fleece. „Aber auch edle Bilderrahmen, Küchenutensilien und Kerzenständer gehen sehr gut. Unser Verkaufsschlager ist aber ein Vogelhäuschen aus Glas, das wir schon mehrfach nachbestellt haben.“

Schaukelpferde und Spielküchen, Puppenhäuser und Werkbänke - diese Holzspielwaren gehen derzeit bei Podbi Spielwelten in Buchholz am häufigsten über den Ladentisch. „Einzelhändler, die Spielwaren verkaufen, haben es heutzutage schwer, weil immer mehr Leute Spielzeug über das Internet bestellen“, sagt Inhaber Bülent Korkmaz. Dennoch können seine Frau und er in diesem Advent in ihrem Laden an der Münchener Straße ein ganz gutes Geschäft verzeichnen. „Wir vertreiben aber auch selber Spielwaren übers Internet und machen damit das größere Geschäft“, fügt Korkmaz hinzu. Beobachtet hat er, dass für die Kinder zu Weihnachten in der Regel etwas Großes bzw. Besonderes gekauft wird. „Das darf dann auch ruhig etwas teurer sein“, so der Spielwarenhändler.

Bücher zählen zu den Ge-schenken, die fast überall unterm Weihnachtsbaum liegen. Die Buchhandlung „Was Ihr wollt“ in Buchholz bekommt das auch in diesem Jahr wieder positiv zu spüren. „Zwar hatten wir durch den Schnee Verzögerungen bei der Lieferung und teilweise auch weniger Kundschaft, aber sobald das Wetter einigermaßen gut war, waren die Leute hier“, berichtet Geschäftsführerin Gaby Frohne.

Die meisten Kunden fragen nach ganz bestimmten Buchtiteln, Belletristik rangiert in der Verkaufsstatistik vorm Sachbuch. Beliebt seien aber auch die hübschen kleinen Dinge, die es zusätzlich zu den Büchern zu erstehen gibt - vom Honig, über den Kaffeelikör bis hin zur Christbaumkugel.

Last-Minute-Käufe bringen nicht nur in der Parfümerie (siehe oben) sondern auch beim Buchhändler noch mal einiges Geld in die Kasse. „Auch an Heiligabend findet man bei uns noch ein nettes Geschenk“, sagt Gaby Frohne. Voraussetzung: Man kommt spätestens um fünf vor zwölf.