Stadt Duisburg will Problemviertel aufpolieren – doch Kiosk-Besitzerin hat große Befürchtung

Am Sonntag (27. Juli) wurde der dritte und letzte „Weiße Riese“ in Duisburg gesprengt. Das mehr als 60 Meter hohe Gebäude mit seinen einst 160 Wohnungen existiert seit dem nicht mehr. In den 1970er Jahren wurden im Wohnpark Hochheide sechs dieser 20-stöckigen Hochhausriesen gebaut.

Während sie damals bei der Arbeiterschaft sehr begehrt waren, ist das Viertel inzwischen zum sozialen Brennpunkt geworden. Durch die Sprengung soll nun Platz entstehen für neue Lebensqualität. Die Stadt Duisburg plant einen „Stadtpark Hochheide“ mit Grünanlagen, „attraktiven Begegnungsräumen“ und weniger Leerstand im Bereich der Ladenlokale. Ziel sei ein stärkeres „Wir-Gefühl“ im Stadtteil Hochheide, heißt es in einem Strategie-Papier der Stadt Duisburg.

Klingt gut, doch ist das wirklich die Lösung des Problems? Kiosk-Besitzerin Verena-Kristina Kirchberg hat große Zweifel. Viel mehr noch befürchtet sie im Gespräch mit DER WESTEN, dass der Plan genau in die andere Richtung gehen könnte.

Duisburger Problemviertel soll schöner werden

Die gebürtige Kölnerin ist vor rund 20 Jahren der Liebe wegen ins Ruhrgebiet gezogen. Doch an eines hat sie sich auch nach der langen Zeit noch immer nicht gewöhnt: den Müll. „Ich habe im friedlichen und sauberen Köln gewohnt, und dann war das für mich am Anfang natürlich erstmal schwer die Umgewöhnung“, gesteht Verena-Kristina Kirchberg während eines Spaziergangs mit DER WESTEN durch Duisburg-Hochheide.

Seit 2018 betreibt sie in Duisburg-Hochheide den Kiosk „Bruckis Büdchen“. Und direkt gegenüber von ihrer Trinkhalle steht ein Hochhaus, das symbolisch für das schlechte Image des Stadtteils steht. Kaputte Fensterscheiben, seit Wochen offenstehende Fenster, durch die jeder ganz einfach einsteigen könnte und in fast jeder Ecke liegen Müllreste. „Die Leute sind abgestumpft und haben sich damit abgefunden, aber so sollte man doch nicht wohnen.“ Kirchberg sieht auch die Vermieter und die Stadt Duisburg hier in der Pflicht.

Wird Stadtpark zur „größte Müllhalde Duisburgs“?

Die Kiosk-Besitzerin gilt als gute Seele des Viertels. Der 49-Jährigen entgeht nichts, was in ihrem Viertel passiert – genauso entgehen ihr nicht die Sorgen und Gedanken der Anwohner. „Es gibt sehr viele Kunden, die hier aufgewachsen sind und die sagen auch, dass sich der Stadtteil sehr verändert hat.“ Und das leider nicht unbedingt im positiven Sinne. Es sei zu laut, zu schmutzig und teilweise zu rücksichtslos. Besonders auch Fachgeschäfte wie ein Metzger oder auch ein Kino, wie es ihn früher gegeben habe, werde vermisst. „Manchmal wollen wir hier gar nicht mehr sein. Das ist schon arg traurig – das darf nicht sein!“

Aber ob ein neuer Stadtpark das Lebensgefühl der Hochheider verbessern kann? Daran hat die 49-Jährige so ihre Zweifel. „Die Grundidee finde ich super so wie auch viele andere. Aber wir leben hier und kennen die Gegend. Deshalb sind wir etwas skeptisch was die Erhaltung des Parks angeht. Ich sag mal wie es ist: ‚Unter einer blühenden Ulme dealt es sich schöner als hinter einer Mülltonne.'“

Daher glaubt Kirchberg nicht, dass nur weil sich die Umgebung verbessert auch gleichzeitig das Verhalten einiger Menschen mitverbessert. „Wir werden genauso ein Müll-, Lärm- und Drogenproblem haben, wie jetzt auch schon. Das verlagert sich nur in eine sehr schöne Kulisse“, ist sie überzeugt. Ohne Kontrollen werde auch dieser Stadtpark innerhalb kürzester Zeit zur „größten Müllhalde Duisburgs“, so ihre Befürchtung.