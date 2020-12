An Silvester gibt es Duisburg kein grundsätzliches Böller-Verbot. An einigen Orten darfst du trotzdem keine Feuerwerkskörper abschießen. (Symbolbild)

Silvester in Duisburg: Feuerwerk grundsätzlich erlaubt – aber HIER ist Böllern untersagt!

Duisburg. Um dem starken Anstieg der Corona-Zahlen in Deutschland einzudämmen, gibt es an diesem Silvester sowie am 1. Januar ein bundesweites Verkaufsverbot für Feuerwerkskörper. Das Abfeuern bereits erworbener Böller dagegen ist nicht verboten.

Hier liest du, wo das Böllern in Duisburg erlaubt ist.

Silvester in Duisburg: Feuerwerk trotz Böller-Verbot? HIER ist das erlaubt

Zwar verzichtet Duisburg auf ein grundsätzliches Böller-Verbot, dennoch kann natürlich nicht überall in der Stadt blindlings drauflos gefeuert werden. An bestimmten Orten im Stadtgebiet ist das Böllern mit einigen bestimmten Feuerwerkskörpern untersagt.

Nicht überall in Duisburg darf geböllert werden. (Symbolbild) Foto: imago images / 7aktuell

Dabei geht es um Raketen, Batterien oder Knallkörper, die erst für Personen ab 18 Jahren geeignet sind. Sie sind an den folgenden Orten in Duisburg verboten:

Hamborner Altmarkt

Marktplatz Hochemmerich

Platz um die Pauluskirche in Hochfeld

Kaiserberg

Angerpark mit Heinrich-Hildebrand-Höhe mit Tiger & Turtle in Duisburg-Angerhausen

Grundsätzlich appelliert die Stadt Duisburg daran, wegen der hohen Verletzungsgefahr in diesem Jahr auf das Silvester-Feuerwerk zu verzichten. Die Krankenhäuser seien wegen der Corona-Pandemie ohnehin schon überlastet.

Maskenpflicht und Polizei-Kontrollen

In den öffentlichen Bereichen, in denen bereits jetzt eine zeitlich begrenzte Maskenpflicht gilt, muss vom 31. Dezember ab 20 Uhr bis zum 1. Januar 2021 um 3 Uhr morgens nun ebenfalls ein Mund-Nase-Schutz getragen werden. Das gilt auch auf dem Kaiserberg und am Angerpark.

---------------------------

<<< Mehr zu den Verboten an Silvester liest du hier >>>

Zudem hat die Duisburger Polizei verstärkte Silvester-Kontrollen mit Streifenpolizisten und der Einsatzhundertschaft angekündigt. Dabei gehe es vor allem darum, unerlaubtes Böllern und Massenansammlungen zu vermeiden. (at)