Rossmann zieht sich aus Duisburg zurück – Kunden müssen jetzt stark sein

Bittere Nachricht für alle Rossmann-Kunden aus Duisburg! Nach fast 20 Jahren schließt die beliebte Drogeriekette ihre Filiale an der Von-der-Mark-Straße in Meiderich. Und zwar für immer! Seit Tagen lockt Rossmann dort die Duisburger mit einem 25-Prozent-Rabatt.

Wie die WAZ berichtet, ist die Filiale in diesen Tagen rappelvoll. Warum sie jetzt schließt, ist unklar. Gegenüber WAZ teilt Rossmann lapidar mit: „Dieser Markt erfüllt nicht mehr die Standards, die wir unseren Kunden bei ihrem Einkauf bieten möchten.“

Rossmann zieht sich aus Duisburg zurück

Ein Aufsteller vor der Tür soll Kunden für die Zukunft den Weg in die nächste Filiale am Bismarckplatz in Homberg weisen. Immerhin sind es bis dahin über sechs Kilometer. Fraglich, ob die Kunden diesen recht weiten Weg auf sich nehmen – oder nicht doch stattdessen beim Konkurrenten dm einkaufen.

Ein Kunde zur WAZ: „Ich bin immer sehr gerne zu Rossmann gegangen. Aber ich fahre auf keinen Fall nach Hamborn oder Marxloh. Dann kaufe ich in Zukunft bei dm.“ Insgesamt betreibt Rossmann 18 Filialen in Duisburg – weitere Schließungen seien nicht geplant.

Im Gegenteil: Rossmann plane laut WAZ Neueröffnungen in der Stadt.