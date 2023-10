Rewe-Kunden in Duisburg machen große Augen – neues Angebot haut sie aus den Socken

Na, da können sich Rewe-Kunden in Duisburg mächtig freuen! Seit den Lockdowns während der Corona-Pandemie sind Lieferdienste nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken. Und auch, wenn Restaurants und Imbissketten längst wieder geöffnet haben, gönnen sich viele den Luxus einer Lieferung von Essen, aber auch von ganzen Einkäufen.

Rewe baute seit Corona den eigenen Lieferdienst kontinuierlich aus. Und kriegt jetzt nicht etwa Konkurrenz, sondern Verstärkung! Denn oft sind Rewe-Lieferungen von Lebensmitteln wegen logistischer Probleme nicht sofort am Bestelltag erhältlich. Dem wirkt man jetzt entgegen, denn: Der Supermarkt geht eine Kooperation mit dem Lieferdienst Wolt ein!

Rewe-Kunden in Duisburg machen große Augen

Seit Dienstag (24. Oktober) ist der „Alleslieferer“ Wolt in Duisburg am Start. Das Unternehmen aus Finnland ist eigenen Angaben zufolge in 30 deutschen Städten unterwegs, will weiter expandieren – und entsprechend die Zusammenarbeit mit dem Einzelhandel und Gastro-Betrieben in den nächsten Monaten ausbauen.

Zum Start hat Wolt mehr als 50 Restaurants in Duisburg im Angebot, darunter McDonald’s, KFC, das CuCa Cafe, aber auch Restaurants wie Mevlana oder die Pizzeria Portofino. Für Lebensmittellieferungen arbeitet man zudem mit Flink zusammen.

Neuer Lieferdienst Wolt am Start

Das Liefergebiet umfasst zum Duisburg-Start die Altstadt bis Neudorf und Hochfeld, Dellviertel bis Duissern. Man plane eine Ausweitung in weitere Bezirke, so die Finnen. Durch die Kooperation mit Flink kann man neben Restaurants auch Lebensmittel via Wolt bestellen.

Alle Flink-Produkte sind auch über Wolt erhältlich, darunter die Rewe-Eigenmarken wie Rewe „Beste Wahl“, Rewe „Feine Welt“, Rewe „Bio“ und „ja!“. Das Bestellen funktioniert über die eigene Wolt-App. Es bleibt abzuwarten, wie das Angebot in der Pott-Metropole wahrgenommen wird…