Rewe in Duisburg verkauft neues Ruhrpott-Produkt: Kunden rasten aus – „Geile Sache“

Duisburg. Yummy! Rewe in Duisburg hat seit kurzem ein neues Produkt in den Regalen – ein richtiges Original aus dem Ruhrpott. Und die Rewe-Kunden aus Duisburg freuen sich riesig.

Corona sorgt aktuell dafür, dass keine Street Food Feste stattfinden. Und genau dort stand öfter ein Truck der Catering-Firma „Iss doch wurscht“ aus Duisburg. Damit die Leute nicht auf die Snacks verzichten müssen, suchte der Inhaber nun den Weg zu Rewe.

Rewe in Duisburg: Wurst im Glas

Was Marco Peters, Inhaber der Firma, anbietet? Currywust! Original aus Duisburg. Weil er wegen Corona die nun nicht mehr in seinem Food Truck anbieten kann, hat er sich etwas Anderes überlegt und mit Rewe kooperiert.

Die Currywurst gibt es bei vielen Rewe-Filialen in Duisburg. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Shotshop

Die beliebte Currywurst aus Duisburg von „Iss doch wurscht“ gibt es nun für zu Hause. In Gläsern mit verschiedenen Sorten kann man den Snack bei ausgewählten Rewe-Filialen in Duisburg kaufen.

------------------------------

Das ist Rewe:

Rewe wurde 1927 in Köln gegründet

Damals schlossen sich 17 Einkaufsgenossenschaften zusammen

Der Name leitet sich von „Revisionsverband der Westkauf-Genossenschaften" ab

Es gibt rund 3.300 Rewe-Filialen (Stand 2020)

------------------------------

+++ Duisburg: Polizei löst illegale Party mit 23 Männern auf – die Corona-Verstöße sind nicht ihr einziges Problem +++

Und die Fans feiern es. In einer Duisburger Facebookgruppe schreibt ein Fan: „Geile Sache“. Ein weiterer Kommentar auf der Facebookseite des Unternehmens: „Ich finde euer Engagement einfach klasse und wollte mal sagen: Weiter so!“

Rewe in Duisburg: Preis kommt nicht gut an

Die Currywurst gibt es bei Rewe in den Sorten: Original Duisburger Currywurst, Veggie Bulettenschale und Kürbis-Mango Currysoße für 3,99 Euro pro Glas. Darin enthalten ist 190 Gramm Bratwurst.

---------

Weitere News aus Duisburg:

Duisburg: Corona-Patient stirbt in Klinik – und wird vergessen! Nur durch Zufall kommt alles heraus

Duisburg: Kantpark-Killer verurteilt – Prozess bringt Licht ins Dunkle über die Hintergründe der Tat

Hund in Duisburg: Vierbeiner beißt um sich – weil Beamte sich nicht zu helfen wissen, kommt es zum Drama

---------

Ein Kunde hat das Produkt bereits probiert, findet es aber „zu teuer“, wie er bei Facebook schreibt. Darauf entgegnet das Unternehmen: „Wir stehen nicht im Vergleich zu Industrie-Massenware, sondern zum Konzept wie am Food Truck. Es sollte nicht billig entscheiden, sondern das, was man für sein Geld bekommt. Wir verwenden keine Geschmacksverstärker, Lactose oder Gluten in unseren Produkten, dazu eine hausgemachte Soße.“

+++ Duisburg: Comedian Markus Krebs auf Foto nicht wiederzuerkennen +++

In Kürze will das Unternehmen aus Duisburg die Sorten Chilli-Wurst und Krakauer anbieten. Als erstes gab es die Currywurst bei Rewe Meyer auf der Herbststr. 20 zu kaufen. In welchen Rewe-Filialen in Duisburg du die Wurst kaufen kannst, findest du hier <<< (ldi)