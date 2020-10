Rewe in Duisburg: Mitarbeiterin mit den Nerven am Ende „Es ist schon wieder passiert“

Duisburg. Eine Rewe-Mitarbeiterin aus Duisburg ist mit den Nerven mittlerweile am Ende. Melanie Feldkamp klagt über schlimme Zustände in den Filialen.

Ihr Mann betreibt drei Rewe-Filialen in Duisburg – zwei in Duissern, eins in Bergheim. Der WAZ berichtet sie von schlimmen Zuständen seitens der Kunden in den Supermärkten.

„Es ist schon wieder passiert. Es stand eine Mitarbeiterin am Eingang, und hat in den Abendstunden eine Gruppe Jugendliche gebeten, etwas mit dem Betreten zu warten.“

Die Rewe-Kunden aus Duisburg haben nicht immer Verständis dafür, zu warten. (Symbolbild) Foto: imago images / Reichwein

Doch das ist nicht alles. Es kommt noch schlimmer: „Daraufhin wurde ihr auf die Schuhe gespuckt und sie wurde zusätzlich übel beschimpft. Das Pöbeln zog sich aber auch über den ganzen Tag mehr oder weniger hin.“ Die Rewe-Mitarbeiterin aus Duisburg ist sauer: „Haben denn manche Corona total ausgeblendet???“

Der Vorfall ereignete sich vor der Filiale an der Blumenthalstraße in Duisburg. Wegen der Abstandsregelung durften dort nur 40 Personen gleichzeitig einkaufen – eine Person pro sieben Quadratmeter. „Alle 15 Minuten gleicht das System ab, wie viele Kunden im Markt sind. Wenn es zu viele werden, müssen wir einschreiten“, erklärt sie der WAZ.

Das ist Rewe:

Rewe wurde 1927 in Köln gegründet

Damals schlossen sich 17 Einkaufsgenossenschaften zusammen

Der Name leitet sich von „Revisionsverband der Westkauf-Genossenschaften" ab

Es gibt rund 3.300 Rewe-Filialen in Deutschland (Stand 2020)

Etwa 140.000 Menschen arbeiten bei Rewe

Rewe in Duisburg: Menschen hamstern wieder

Zu Beginn der Maßnahmen zeigten sich die Kunden noch verständnisvoll – jetzt nicht mehr. Laut Feldkamp müssen die Rewe-Mitarbeiter oft mit ignoranten Kunden diskutieren, die sich nicht an die Regeln halten wollen.

Die Rewe-Mitarbeiter stünden unter enormen Druck. Sie wollen sich selbst schützen, aber müssen auch auf das Einhalten der Abstände zwischen den Kunden achten. Auch fällt der Frau wieder ein Trend in Richtung Hamstern auf. Was die Frau aus Duisburg beobachtet hat, liest du bei der WAZ. (ldi)