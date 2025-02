NRW: Bluttat schockiert ganze Region ++ Täter auf der Flucht

Schreckliche Bluttat mitten in NRW!

Ein Mann soll in Voerde (NRW) in den frühen Morgenstunden des 8. Februar seine Partnerin erstochen haben – nun ermittelt die Polizei.

NRW: Großeinsatz der Polizei – Ermittlungen nach mutmaßlicher tödlicher Auseinandersetzung

Der Mann (Alter unbekannt) soll seine Partnerin womöglich vor einem Wohnhaus in Voerde (NRW) mit einem Messer erstochen haben, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Polizeikreisen erfuhr. Nach unbestätigten Informationen soll es am Abend vor einem Wohnhaus in der Hugo-Mueller-Straße zu einer Auseinandersetzung gekommen sein.

Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um den Partner oder Ex-Partner des Opfers handeln. Am Tatort errichteten Polizeibeamte einen Sichtschutz vor dem Wohnhaus im Kreis Wesel, nachdem mehrere hundert Menschen sich am Tatort versammelten. Eine Mordkommission der Polizei Duisburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Wie es weiter hieß, ist der Mann noch auf der Flucht.

Weitere Einzelheiten sind weiterhin unklar. Die Ermittlungen in NRW laufen.