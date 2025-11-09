Münchner Familie zieht nach Duisburg und hat nur eine Frage: „Ist es wirklich so schlimm?“

Sie wagen den Sprung ins Ungewisse. Eine junge Familie aus München wagt den Neustart in NRW. Doch kaum erzählt der frischgebackene Vater Freunden und Kollegen von seinem Umzug nach Duisburg, hagelt es skeptische Kommentare.

Der Mann, seine Frau und ihr neugeborenes Baby sind erst vor Kurzem in ihr neues Haus im Neubaugebiet neben dem Meiderich-Stadtpark gezogen. „Das Haus ist fantastisch, die Gegend grün, die Nachbarn freundlich“, schreibt der Mann in einem Beitrag auf Reddit. Auch der Arbeitsweg von weniger als einer halben Stunde nach Düsseldorf passt perfekt. Doch die Euphorie bekommt schnell Risse.

Von München nach Duisburg – dann folgt der Schock

Immer wieder warnen Bekannte: Die Gegend sei „rau“ und „nicht die beste Wahl für eine junge Familie“. Nach zehn Jahren im schicken München sitzt die Verunsicherung nun tief. „Ist es wirklich so schlimm oder übertreiben die Leute?“, fragt der Vater die Reddit-Community. Was dann passiert, ist typisch für das World Wide Web.

+++ Seniorin aus Duisburg gibt Hündin Tina ab – Tierheim verzweifelt +++

Die Antworten sind ehrlich, teils schonungslos und manchmal überraschend differenziert. Ein Nutzer schreibt: „Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber 30 Minuten bis Düsseldorf werden in den meisten Fällen schwierig sein. Die A59 ist an Werktagen die Hölle auf Erden.“

Display content from Reddit An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein anderer sieht das entspannter: „Ich habe eine Zeit lang in Meiderich gewohnt und es war okay. Meiderich hat einen etwas schlechten Ruf, aber meiner Meinung nach liegt das nur an den Vorurteilen, die mit der ethnischen Vielfalt in Meiderich, Marxloh usw. verbunden sind. Die Leute reden über diese Stadtteile, als wären sie aktive Kriegsgebiete, aber wenn man tatsächlich dort lebt, ist es ein ganz normales Alltagsleben.“

Auch die Angst vor Kriminalität relativieren viele. „Wir sind hierhergezogen und haben uns im nördlichen Teil niedergelassen. In den letzten zehn Jahren, seit ich hier lebe, wurde ich weder ausgeraubt noch angegriffen“, berichtet ein User und fügt hinzu: „Mein Partner hatte zwar ein paar unangenehme Situationen, die überall hätten passieren können (nur ein paar zwielichtige Typen …), aber keine Raubüberfälle oder körperlichen Angriffe.“

Ob die ehrlichen Erfahrungsberichte der Familie wirklich weiterhelfen oder sie den Umzug nach Duisburg bald bereuen?