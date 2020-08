„Mein Lokal, dein Lokal“ (Kabel 1) aus Duisburg: Als der Profi das sieht, versteht er die Welt nicht mehr – „Das macht mich sprachlos“

Duisburg. In der Kabel-1-Serie „Mein Lokal, dein Lokal“ geht es diese Woche tief in den Ruhrpott. Nachdem die Serie am Mittwoch in Essen Halt gemacht hatte, geht es diesmal nach Duisburg zur Vereinsgaststätte ETuS-Wedau unter der Leitung von Frank Rasch (57).

Und was der Profi-Koch Mike Süsser und die „Mein Lokal dein Lokal“-Zuschauer dort erlebten, darf man wohl durchaus als außergewöhnlich bezeichnen. Auch die Kochkunst des 57-Jährigen sorgte zwischenzeitlich für überraschte Blicke.

„Mein Lokal, dein Lokal“: Ruhrpott-Charme aus Duisburg

Wo wurde bei „Mein Lokal, dein Lokal“ nicht schon überall gespeist: Zwischen schicken Restaurants und dem kleinsten Imbiss. Doch auf der Kegelbahn – ob es das schon einmal gab? Die Vereinsgaststätte Etus-Wedau im gleichnamigen Stadtteil von Duisburg versprüht schon auf den ersten Blick den gewissen Ruhrpott-Charme.

Das ist die Stadt Duisburg:

frühste schriftliche Erwähnung im Jahr 883

fünftgrößte Stadt in NRW

hat rund 498.686 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

besteht aus sieben Stadtbezirken

Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammen aus den acht Duisburger Hochöfen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Sechs-Seen-Platte

Oberbürgermeister ist Sören Link (SPD)

Mitten in der Sechs-Seen-Platte gelegen, beeindruckt vor allem der große Biergarten die Konkurrenz. Doch an diesen Anblick dürfen sie sich nicht allzu lang gewöhnen. Schnell geht es ins „Séparée“ – wohinter sich wenig spektakulär die Kegelbahn im Etus verbirgt. Frank verkauft diese noch als „längste Theke von Duisburg“. An der Tafel zum Aufschreiben der Punkte erwartet die Lokal-Betreiber eine Aufforderung zum Kegeln – garniert mit einem wohl nicht ganz ernst gemeinten „Ihr Luschen!“

Frank Rasch (57, links) mit Profi Mike Süsser. Foto: Kabel 1

Wenn es um die Kochkunst des 57-Jährigen doch nur genauso gut bestellt wäre, wie um seinen Humor. Denn in der Küche offenbart Frank schnell ein großes Problem: „Ich mache fast alles, da ich leider zur Zeit keinen Koch habe“, lacht er und ergänzt: „Ich stehe zur Zeit also leider auch in der Küche“. Dementsprechend deftig fällt die Karte aus: Manta-Teller, Pizza, Cevapcici und überbackene Schnitzel.

Das die Küche tatsächlich nicht Franks Wohlfühl-Bereich ist, wird auch dem Profi schnell klar. Er hofft, dass auch die Konkurrenz die Leistung des Duisburgers mit einem gewissen Augenzwinkern unter die Lupe nimmt. Und überraschenderweise kommt das meiste, was der 57-Jährige auf den Teller bringt, vergleichsweise gut bei der Konkurrenz an.

Vor allem die Cevapcici überzeugen Mit-Konkurrent Dino Engelhart: „Großartig!“ Der hatte Frank zuvor auch bei der Herstellung der Vier-Jahreszeiten-Pizza über die Schulter geschaut. Und als die serviert wird, kommt es plötzlich zu einer dicken Überraschung.

Pizza sorgt für Überraschung

„Das macht mich sprachlos. Sprachlos, dass ich jetzt die Pizza da sehe und der Boden so flach ist!“, staunt Profi Mike Süsser. Zuvor hatte Frank nämlich satte zwei Pakete Hefe in das Kilo Mehl gekippt. Der Boden sorgte also für eine positive Überraschung – doch überzeugt auch der Geschmack?

Leider überhaupt nicht: Der Boden ist nicht durch, der Käse über den Zutaten und nicht darunter. Wegen der Kritik nimmt Frank die Pizza am Ende sogar von der Rechnung runter.

Mit dem Endresultat kann Frank dann aber wieder zufrieden sein. Trotz der kaum vorhandenen Koch-Kenntnisse bringt es der Duisburger auf stolze 27 Punkte. Das reicht zwar noch nicht für die Spitze, die Dino mit 32 Punkten hält, könnte aber für einen soliden Mittelfeldplatz reichen. Mehr als die 20 Punkte von Konkurrent Frank Laurin hat er auf jeden Fall schon einmal geholt.

Am Freitag läuft die finale Folge dieser Woche vom „Sportgaststätten-Spezial“ bei „Mein Lokal, dein Lokal“ über die Bildschirme. Dann geht es zum Dorfkrug nach Gelsenkirchen. (dav)