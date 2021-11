Maskenpflicht im Unterricht in NRW abgeschafft: Eltern aus Duisburg sind fassungslos – „Kein schlechterer Zeitpunkt“

Die Maskenpflicht im Unterricht ist in Schulen an NRW abgeschafft. Das wird seit Dienstag, dem 2. November auch so durchgesetzt.

Doch die Begeisterung für den Zeitpunkt, die Maskenpflicht in NRW abzuschaffen, hält sich bei Lehrer, Eltern und Schülern in Grenzen. Mit DER WESTEN sprach Ingo Weber von der Elternschaft Duisburger Schulen (EDUS) über die Schattenseiten dieser Entscheidung.

Maskenpflicht im Unterricht in NRW abgeschafft: Eltern sind gespalten

Unter der Elternschaft an den Duisburger Schulen ist man sich, was den Umgang mit der Corona-Pandemie angeht, genauso wenig einig, wie in allen anderen Teilen der Bundesrepublik.

Die Maskenpflicht für den Unterricht an Schulen ist in NRW abgeschafft worden. Aber ELtern in Duisburg sind nicht begeistert. (Symbolbild) Foto: dpa

„Diese Debatte wird sehr emotional geführt“, erklärt Ingo Weber. „Und da wir als Verband alle Meinungen abdecken wollen, beziehen wir auch in der Frage, wie sinnvoll die Abschaffung der Maskenpflicht jetzt ist, keine Position.“

Maskenpflicht im Unterricht in NRW abgeschafft: Warum gerade jetzt?

Der 45-jährige Vater dreier schulpflichtiger Kinder weist jedoch auch darauf hin, dass viele Eltern sehr wohl eine Meinung vertreten. „Kein schlechterer Zeitpunkt hätte für die Abschaffung der Maskenpflicht gewählt werden können“, ist er sich sicher. In Anbetracht der wieder steigenden Inzidenzzahlen würden so bei vielen Eltern wieder Ängste um die Gesundheit ihrer Kinder geweckt.

Das ist das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW):

ist das bevölkerungsreichste Bundesland mit 17.947.221 Einwohnern (Stand: Dezember 2019)

Landeshauptstadt: Düsseldorf

größte Stadt: Köln

seit 1949 ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland

Ministerpräsident ist Armin Laschet (CDU), Regierungsparteien sind CDU und FDP

„Dabei war uns allen klar, dass die Schülerinnen und Schüler nicht ewig im Unterricht Masken tragen würden“, meint das EDUS-Mitglied. Nur fragt er sich, warum für diese Entscheidung nicht den Beginn des neuen Schuljahres gewählt wurde.

Maskenpflicht in NRW abgeschafft: Eltern verstehen Zeitpunkt nicht

„Nach den Sommerferien waren die Inzidenzzahlen niedrig, viele Eltern, die bestimmte Ängste haben, hätten zu diesem Zeitpunkt bestimmt weniger Probleme gehabt“, meint er.

Doch für die Schüler, die teilweise mit Unverständnis darauf reagieren würden, dass sie ohne Masken in Diskos und ins Kino können, aber nicht in die Schule, freut Weber die Entscheidung.

Maskenplicht im Unterricht in NRW abgeschafft: „Kinder sind die wahren Verlierer“

Denn eines steht für den 45-Jährigen fest: „Die Kinder sind die wahren Verlierer der Pandemie.“ Hätten Arbeitnehmer über einen so langen Zeitraum wie Schüler Masken tragen müssen, hätten sich längst Gewerkschaften und Arbeitsgerichte eingeschaltet.

Allerdings hatten volljährige Arbeitnehmen anders als Kinder die Möglichkeit, sich durch die Corona-Impfung zu schützen. Da Kindern und Jugendlichen diese Option lange überhaupt nicht offen stand, mussten sie auf andere Weise geschützt werden. Da die Schule ein Raum ist, an dem sie teils dicht an dicht gedrängt sind, wurden Mund-Nasen-Schutz sowie Maßnahmen wie regelmäßiges Lüften gewählt, um ihnen eine Rückkehr in die Schule zu ermöglichen.

„Aber Kinder haben nun mal keine starke Lobby“, findet Weber. Dass würde man vor allem an einer weiteren Baustelle in der Corona-Politik an den Schulen sehen.

Maskenpflicht im Unterricht in NRW abgeschafft – doch DIESES Problem bleibt

Denn das Winterhalbjahr bricht an und noch immer bedeutet das für viele Schüler in Duisburg und anderen Teilen NRWs, sich morgens dickeinzupacken.

Auf die versprochenen Luftfilteranlagen warte man nämlich nach eineinhalb Jahren Pandemie immer noch, weswegen weiterhin in vielen Schulen die Fenster ständig geöffnet sein müssen – und das, bei den im Winter zu erwartenden Minusgraden!

„Naja, vielleicht wäre es dann wenigstens eine Idee, dass die Regierung jedem Schüler eine warme Flanelljacke spendiert“, scherzt Weber. (kk)