Markus Krebs verkündet bittere Botschaft: „Bitte seid mir nicht böse“

Der im Herzen noch Duisburger gebliebene Comedian Markus Krebs muss seine Fans enttäuschen. Es geht um seine Show „Comedy alle wegen mir?“.

+++ Hund in Duisburg: Horror-Fund! Frau entdeckt auf Rheinwiesen Hundebein +++

„Ich sehe schon den Shitstorm auf mich zurollen, aber ich kann es einfach nicht ändern“, schreibt der 52-Jährige auf Facebook an seine Fans. „Ich bin ein Mensch und keine Maschine.“

Markus Krebs muss Shows verschieben

Drei Shows, die der nun am Niederrhein lebende Comedian noch in dieser Woche geben wollte, muss er nun schweren Herzens absagen. Denn Markus Krebs hat Corona – immer noch. „Mein Test gestern war negativ, heute wieder positiv und mir geht es so was von beschissen.“ Er hat sich offenbar noch nicht von der Krankheit erholt. „Ich bin platt und habe kaum Kraft. Ich kann so wirklich nicht auftreten.“

+++ Duisburg: Konkurrenz für Picnic, Flink und Co! DAS macht neuen Lieferdienst so besonders +++

Das ist besonders schade, denn bei einigen Terminen handelte es sich bereits um Nachholtermine. „Ich weiß, dass es Termine sind, die schon mal verschoben worden sind und das tut mir noch mehr leid“, entschuldigt sich der Comedian.

Diese Termine sind betroffen:

2. März – Hagen, Stadthalle

3. März – Bergheim, Medio

4. März – Künzell, Gemeindezentrum

So handelte es sich bei der Show in Künzell um einen Nachholtermin vom 8. Oktober 2022. Schon die Show in Hildesheim am 25. Februar musste bereits ausfallen und wurde auf den 2. April verschoben.

Comedian mit besonderer Geste

Für die ausgefallenen Shows möchte sich Markus Krebs jedoch eine Entschädigung einfallen lassen, kündigt er an. „Ich werde mir etwas für diese Termine als Geschenk überlegen und hoffentlich euch so etwas entschädigen können. Im Moment will ich einfach nur schlafen“, ist er ehrlich. „Bitte seid mir nicht böse. Meine Agentur und die Veranstalter suchen auch schon nach Ersatzterminen.“

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für Hagen und Bergheim gibt es aber tatsächlich schon neue Termine und zwar den 15. April für Hagen und den 14. für Bergheim.

Mehr News:

Weitere NRW-Termine der Show „Comedy alle wegen mir“: