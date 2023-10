Markus Krebs muss Auftritt in Duisburg abbrechen – Fans geschockt! „Was ist passiert?“

Ausgerechnet beim Heimspiel in Duisburg! Markus Krebs musste am Sonntag (1. Oktober) seinen Auftritt in der Mercatorhalle abbrechen. Darüber berichtete zuerst die „WAZ“.

Demnach musste der Comedian bei seinem Programm „Comedy alle wegen mir“ nach der Pause aus gesundheitlichen Gründen die Reißleine ziehen. Den Besuchern in der beinahe ausverkauften Duisburger Eventhalle machte Markus Krebs allerdings sofort ein großes Versprechen.

Markus Krebs sorgt für Aufsehen: „Was ist passiert?“

Am Sonntag verkündete Markus Krebs noch die nächsten Termine für seine Shows im Oktober mit der Botschaft: „Sichert euch jetzt die letzten Tickets.“ Doch statt sich auf die Restkarten für die anstehenden Shows zu stürzen, hagelte es Genesungswünsche in den Kommentaren. Fans, die am Sonntag nicht in der Mercatorhalle waren, zeigten sich sofort besorgt: „Was ist passiert?“, fragte einer irritiert.

Auch interessant: Notfall kurz vor Auftritt! Markus Krebs kann plötzlich nicht mehr sprechen

Einen Tag später ist klar, dass Witzekaiser Markus Krebs aus gesundheitlichen Gründen von der Bühne gehen musste. „Ich kann nicht mehr“, zitiert die „WAZ“ den an Diabetes erkrankten Comedian, der bereits im März nach einer Corona-Infektion mehrere Shows absagen musste (mehr dazu hier).

Markus Krebs macht Fans großes Versprechen

Seine Fans zeigten jetzt größtes Verständnis für den Abbruch der Show in Duisburg: „Hut ab. Du hast durchgezogen, bis es gar nicht mehr ging. Gute Besserung für dich und auf ein Neues, wenn du wieder fit bist.“ Viele weitere Fans schlossen sich den Genesungswünschen an.

Mehr Themen:

Nach Angaben der Zeitung versicherte Markus Krebs, dass es eine Entschädigung und einen Nachholtermin geben werde. Wie die Show bis dahin lief und an wen du dich für die Entschädigung wenden musst, erfährst du hier bei der „WAZ“. Ob wegen der gesundheitlichen Probleme auch die anstehenden Auftritte in Osnabrück (4. und 5. Oktober), Hannover (6. Oktober) oder Rheine (7. Oktober) abgesagt werden müssen, ist noch unklar.