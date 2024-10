Lotto-Glückspilz aus Duisburg knackt Millionen-Jackpot – und sahnt gleich nochmal ab!

Lotto-Wahnsinn in Duisburg. Als Kai Pflaume kürzlich vor der Tür von Veronika in Duisburg steht, hat die Lotto-Spielerin noch keine Ahnung, was sie erwartet. Dann zückt der Fernsehmoderator den goldenen Umschlag.

Als die Duisburgerin den darin befindlichen Scheck öffnet, werden die Augen bei jeder Null größer. „Nein, nein, nein. Das stimmt nicht“, entfährt es ihr, als sie die Summe von 1,5 Millionen Euro sieht. Doch dann wird klar: Dabei bleibt es nicht.

Lotto-Glückspilz aus Duisburg gewinnt doppelt

Denn wie sich herausstellt, hat die Veronika sich nicht nur ein Los bei der Deutschen Postcode-Lotterie geholt – sondern gleich zwei. Und deshalb gewann sie nicht „nur“ 1,5 Millionen Euro, sondern 3 Millionen Euro! Doch warum holte sie sich gleich zwei Lose? „Doppeltes Glück habe ich mir gedacht“, so die Antwort der Duisburgerin.

Mit dem Geld hat der Familienmensch gleich große Pläne. Ihre vier Enkel wolle sie in einen tollen Urlaub mitnehmen. Und für sich selbst habe sie auch direkt einen Plan: „Erstmal gehe ich ein paar Schuhe kaufen“, so die Duisburgerin lächelnd. Als ihr klar wird, dass sie mit der Millionensumme vielleicht auch zu einer etwas größeren Investition in der Lage ist, überlegt sie weiter: „Vielleicht würde ich mir ein neues Auto kaufen.“

Veronika aus Duisburg kann ihr Lotto-Glück kaum fassen. Foto: Deutsche Postcode Lotterie/Wolfgang Wedel

Nachbarschaft jubelt

Das Besondere an der Postcode-Lotterie: Nicht nur die Duisburgerin konnte jubeln, sondern auch viele ihrer Nachbarn. Neben der Hauptgewinnerin konnten sich noch 404 weitere Gewinner mit der Postleitzahl 47057 freuen. Pro Los sollten sich die Gewinner über 7.425 Euro freuen.

Und auch die Duisburger Tafel nahm einen großen Scheck entgegen. Satte 100.000 Euro gingen an die soziale Einrichtung, die ehrenamtlich bedürftige Familien, Schulen, Kindergärten und soziale Einrichtungen mit Lebensmitteln versorgt.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.