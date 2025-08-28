Kommunalwahl in Duisburg: Marxloher legt Finger in Wunde – „Haben Zukunftsängste“

Duisburg – die Großstadt, die bei der NRW-Kommunalwahl am 14. September als heiß umkämpft gilt! Die AfD rückt Oberbürgermeister Sören Link (49, SPD) auf die Pelle, viele sehen einen Zweikampf um die Stadtspitze. Dass die Menschen in der Pottstadt überhaupt das Gefühl haben, ihnen würde seitens Politik nicht zugehört, ist für den Marxloher Burak Yilmaz keine Überraschung.

DER WESTEN sprach mit dem Buchautor und ehemaligen Streetworker, der selbst als Sohn türkischer Einwanderer in Obermarxloh aufwuchs. Yilmaz machte in Duisburg sein Abitur, engagiert sich als Podcaster auch gegen Judenhass und Rassismus, erhielt 2018 sogar das Bundesverdienstkreuz. Er kennt die Stadt und ihre Zustände so gut wie kaum ein Zweiter – so kurz vor der wichtigen NRW-Kommunalwahl legt er den Finger in die Wunde!

Kommunalwahl in Duisburg: Marxloher legt Finger in die Wunde

Er macht klar: „Viele hier haben ein geringes Einkommen. Sie müssen schmerzhafte Einschnitte im täglichen Leben hinnehmen, zum Beispiel in der Freizeit oder schon beim Kauf von Kleidung. Es fehlen hier Jobs und wenn ich mit Menschen vor Ort spreche, beklagen sie, dass niemand wisse, wie es jetzt mit der Stahlindustrie weitergehe!“

Und weiter: „Vor allem der Norden und Rheinhausen sind davon betroffen. Es gibt seitens der Stadtpolitik keine Auseinandersetzung mit diesem schwierigen Thema. Man verlässt sich auf einige wenige Konzerne. Dabei hat Duisburg eine der höchsten Quoten, was migrantische Selbstständigkeit angeht.“ Der Wahlkampf liefere bislang keine Antworten auf die wirtschaftlichen Probleme vor Ort, so Yilmaz – weder von OB Link noch von seinen Herausforderern.

Der Marxloher Burak Yilmaz legt vor der NRW-Kommunalwahl in Duisburg den Finger in die Wunde. Foto: FFS

„Menschen haben Zukunftsängste“

Vor allem einen Vorwurf macht er den Parteien – und zwar ausnahmslos allen! „Alle haben sich auf den Status Quo hier verlassen. Dabei haben viele Menschen reale Zukunftsängste! Man sieht die Kandidaten und generell die Politiker selten vor Ort, sie scheinen sich nicht zu interessieren.“

Der Bundesverdienstkreuz-Träger macht deutlich, dass Duisburg vielfältig sei und doch eine gemeinsame Identität brauche: „Alle müssen die Ärmel hochkrempeln und gemeinsam anpacken. Typisch Pott eben! Dieses Gefühl fehlt vielen hier.“