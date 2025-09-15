Duisburg-OB Link wettert nach Kommunalwahl gegen eigene Partei – „Verarscht und beschissen“

Die Kommunalwahl in Duisburg und andere OB-Wahlen in NRW sorgten am Sonntag (14. September) für teils überraschende Ergebnisse – und viele Stichwahlen. Besonders die SPD musste in den meisten Großstädten empfindliche Verluste verkraften.

Auch in Duisburg verpasste Amtsinhaber Sören Link die absolute Mehrheit und zeigte sich zwar kämpferisch, aber kritisch gegenüber seiner eigenen Partei. Warum die Kommunalwahl viele Parteien neu herausfordert, liest du hier.

Duisburger Kommunalwahl: Link in Stichwahl mit der AfD

Bei der Kommunalwahl in Duisburg erreichte Link 46 Prozent und ging als klarer Favorit in die Stichwahl. Doch sein Gegner Carsten Groß von der AfD, der mit 19,7 Prozent auf Platz zwei landete, zeigt das wachsende Spannungsfeld im politischen Klima.

Link zog nach der Wahl eine ehrliche Bilanz, wie „Bild“ zitiert: „Der Kurs der SPD scheint nicht zu passen.“ Seine deutliche Kritik an der Bundes-SPD beschreibt er mit den Worten: „Ich habe keine Lust, verarscht und beschissen zu werden.“ Er betonte die Bedeutung harter Maßnahmen gegen Sozialbetrug und Migration. Dem linken Kurs der Bundes-SPD wolle er sich nicht beugen.

Duisburg Kommunalwahl zeigt SPD-Trend in NRW

Auch in anderen Städten hat die SPD bei den OB-Wahlen schwer zu kämpfen. In Gelsenkirchen tritt die Kandidatin Andrea Henze gegen einen AfD-Bewerber an. In Essen führt Amtsinhaber Thomas Kufen (CDU) mit mehr als doppelt so vielen Stimmen wie seine SPD-Konkurrentin.

In der Landeshauptstadt Düsseldorf setzt sich ein Trend fort: Amtsinhaber Stephan Keller (CDU) muss zwar in die Stichwahl, der SPD-Kandidat landete abgeschlagen im letzten Drittel.

SPD punktet bei wenigen Ausnahmen

Während viele Städte wie Aachen, Bonn und Münster von Stichwahlen geprägt sind, kann die SPD in wenigen Hochburgen dominieren. In Hamm, Herne und Neuss gelang es den Amtsträgern, ihre Positionen zu verteidigen.

Für die Duisburger Kommunalwahl bleibt die Stichwahl entscheidend. Die SPD unter Link versucht, trotz Bundestrend, das Vertrauen in einer Stadt zu sichern, die vor großen Herausforderungen steht. Ob der klare Kurs des Duisburg-OB hier Früchte tragen wird, entscheidet sich in wenigen Wochen.

