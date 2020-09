Kommunalwahl Duisburg: CDU-Kandidat mit Verbindung zu türkischen Rechtsextremisten?

Duisburg. Es stehen nur noch wenige Tage bis zur Kommunalwahl in Duisburg an, der Wahlkampf geht in die finale Phase. Auf den Plakaten in Duisburg zu sehen: Sevket Avci (56), CDU-Kandidat für Wahlkreis 24.

Avci ist nach gemeinsamen Recherchen von DER WESTEN und REPORT MAINZ kein Unbekannter, er war von 2005 bis 2014 Integrationsratsvorsitzender der Stadt Duisburg, will jetzt bei der Kommunalwahl wieder in den Stadtrat einziehen – und ist in einem brisanten Bericht genannt! Der Vorwurf: eine angebliche Nähe zu den rechtsextremen Grauen Wölfen!

Kommunalwahl Duisburg: CDU-Kandidat in brisantem Bericht genannt

Rückblick: 2016 ist in der CDU ein Streit darüber entbrannt, inwieweit der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (66) von Ankara aus Einfluss auf die Christdemokraten habe. Kritische Migranten aus dem CDU-Netzwerk „Union der Vielfalt“ haben einen 132 Seiten starken Bericht geschrieben, der den Einfluss türkisch-islamischer Lobby-Organisationen untersucht. Und Namen von Lokalpolitikern nennt. Darunter jener Sevket Avci.

Sevket Avci kandidiert bei der Kommunalwahl für die CDU Duisburg. Foto: CDU Duisburg

Salim Cakmak war damals im Vorstand der „Union der Vielfalt“, hat den Bericht mitverfasst. Er hatte schon kurz vor der Landtagswahl in NRW mutmaßliche Verbindungen türkischer Gruppierungen in die CDU gesammelt. Dieses Papier ist auch an die NRW-CDU und an Armin Laschet (59) gegangen. Zur Reaktion auf den Bericht sagt Cakmak gegenüber DER WESTEN und REPORT MAINZ: „Wir sollten dieses Pamphlet so kurz vor den Wahlen aus dem Verkehr ziehen und uns bei den beteiligten CDU-Politikern entschuldigen. Man würde uns persönlich für eine Wahlniederlage verantwortlich machen.” Die Aufnahme Avcis in die „Union der Vielfalt“ habe man damals abgelehnt. Man habe aufgrund seiner politischen Weltanschauung Bedenken gehabt.

Avci vor Konterfei eines berüchtigten türkischen Neo-Faschisten

Zweifellos schwere Vorwürfe. Brisant ist auch ein Foto, das auf Facebook kursiert. Es zeigt Avci vor einer Leinwand mit Zeichen der türkischen „Partei der Großen Einheit“ („Büyük Birlik Partisi“, kurz BBP). Sie ist eine rechtsextreme Partei, wird laut verschiedenen Verfassungsschutzberichten als Teil der „Grauen Wölfe“ beschrieben, die eine „rassistisch-nationalistische Orientierung“ habe und für „Gewaltbereitschaft und totalitäre Strukturen“ stehe. Der verstorbene Parteigründer Muhsin Yazicioglu, der als Konterfei ebenfalls hinter Avci zu sehen ist, gilt in der Türkei unter ethnischen Minderheiten als berüchtigter Neo-Faschist.

Avci auf einer Veranstaltung der türkischen rechtsextremistischen BBP („Partei der Großen Einheit“) und vor dem Konterfei von Parteigründer Muhsin Yazicioglu – einem berüchtigten Neo-Faschisten. Foto: Privat

Wie kann es sein, dass ein Stadtrat von Duisburg an einer Veranstaltung einer solchen Gruppe teilnimmt? Eine Interview-Anfrage von DER WESTEN und REPORT MAINZ lehnt Sevket Avci ab. Über seinen Anwalt lässt er ausrichten, dass er eine Nähe zu den „Grauen Wölfen“ bestreitet, geschweige denn selbst Mitglied wäre. Er verweist auf seine langjährige Tätigkeit als Integrationsratsvorsitzender der Stadt Duisburg. Gleichzeitig hat er über seinen juristischen Beistand untersagt, seine Stellungnahme zu veröffentlichen.

Die Bewegung der „Grauen Wölfe“ im Verfassungsschutzbericht 2019. Foto: Bundesministerium für Verfassungsschutz

NRW-Ministerpräsident Laschet: „Jeder, der bei 'Grauen Wölfen' ist, wird aus der CDU ausgeschlossen“

DER WESTEN und REPORT MAINZ haben NRW-Ministerpräsident Laschet in Sachsen getroffen. Der Landesvater: „Jeder, der bei den 'Grauen Wölfen' ist, wird aus der CDU ausgeschlossen. Da gibt es klare Regeln und die werden durchgesetzt.“

Avci neben NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Foto: Privat

Professor Burak Copur (43), Politikwissenschaftler und Türkei-Experte aus Essen, warnt schon länger davor, dass demokratische Parteien in Deutschland unterwandert werden. Copur zu DER WESTEN und REPORT MAINZ: „Es wundert mich, dass deutsche Parteien anscheinend keinen Anstoß daran finden, wenn ein CDU-Stadtrat vor rechtsextremistischen Personen posiert. Deutschstämmige Abgeordnete aus demokratischen Parteien treffen sich ja auch nicht mit der NPD zum Kaffeekränzchen oder versuchen, mit ihnen einen Dialog zu führen.”

Der Essener Türkei-Professor Burak Copur, hier zu Gast bei „Anne Will“. (Archivfoto) Foto: imago images/Jürgen Heinrich

Türkei-Experte warnt vor Unterwanderung durch „Graue Wölfe“

Der Forscher erläutert, wie gefährlich die „Grauen Wölfe“ in Deutschland sind: „Sie werden zum 'Legalistischen Extremismus' gezählt. Das sind Gruppen, die ihre Ziele mit politischen Mitteln innerhalb der bestehenden Rechtsordnung von innen heraus zu erreichen versuchen. Dieser Bewegung gehören rund 300 Vereine und 18.000-20.000 Mitglieder an. Sie werden auch von der rechtsextremistischen türkischen Partei MHP vertreten. Die MHP ist das türkische Gegenstück der NPD.“

Und weiter: „Schon der Gründer der MHP und Idol der 'Grauen Wölfe', Alpaslan Türkes, hat 1996 in der Essener Grugahalle zu einer solchen Unterwanderung aufgerufen und seine Anhänger gebeten, in die CDU einzutreten. Dort werden dann die Interessen der Türkei vertreten, wenn es um den Völkermord an Armeniern, die Kurdenfrage oder die Haltung zum Erdogan-Regime geht.“

Die CDU Duisburg hat auf Anfrage darauf hingewiesen, auf eine Stellungnahme Sevket Avcis zu warten.

Mitarbeit: Heiner Hoffmann und Ahmet Senyurt.

Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit dem Südwestdeutschen Rundfunk (SWR) entstanden. Der SWR strahlt am 8. September im ARD-Politikmagazin „REPORT MAINZ“ ab 21.45 Uhr einen Beitrag zum Thema aus.