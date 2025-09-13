Kurz vor Kommunalwahl in Duisburg – düstere Zahlen veröffentlicht

„Wenn die Vernünftigen nicht wählen gehen, was soll dabei rauskommen?“, fragt Hendrik Wüst kurz vor der Kommunalwahl in NRW. Der NRW-Ministerpräsident appelliert dazu, am Sonntag (14. September) zur Wahlurne zu gehen. Eine Bitte, die sich besonders die Duisburger zu Herzen nehmen sollten.

Denn nirgendwo in NRW war die Wahlbeteiligung bei der letzten Kommunalwahl im Jahr 2020 schlechter als in Duisburg. Gerade einmal 39,1 Prozent der Wahlberechtigten aus der Stadt an Rhein und Ruhr nutzten ihr Stimmrecht. Damit lag die Wahlbeteiligung deutlich unter dem Landesdurchschnitt (51,9 Prozent). Jetzt veröffentlichte Zahlen machen jedoch wenig Hoffnung darauf, dass sich daran bei der Kommunalwahl 2025 etwas ändern könnte.

Bittere Zahlen vor Kommunalwahl in Duisburg

Nicht allen Wahlberechtigten ist vor der Kommunalwahl klar, wo sie ihre Kreuzchen setzen sollen. Zumal es zahlreiche junge Menschen gibt, die aufgrund des Wahlalters von 16 Jahren bei Kommunalwahlen in NRW das erste Mal von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen dürfen.

++ Vorsicht vor Fehler bei Kommunalwahl in NRW – so wird deine Stimme nicht gezählt ++

Ob Erstwählende oder nicht: Zur Unterstützung bei der Wahlentscheidung gibt es mehrere Wahlhilfen, wie etwa den „Lokal-o-mat“ der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf oder das „Kommunalwahl-Navi“ der Universität Duisburg-Essen in Kooperation mit der Universität Münster. Hier kannst du dich durch die auf Duisburg zugeschnittene Variante klicken:

Display content from app.voto.vote An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von app.voto.vote der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nach Angaben der Universitäten haben das Angebot bislang mehr als eine halbe Million Menschen genutzt. In Köln verzeichnete der „Lokal-o-mat“ etwa 127.000 Aufrufe. Das „Kommunalwahl-Navi“ zusätzliche 50.000. „Die hohe Nachfrage verdeutlicht, wie groß der Bedarf an Informationen über lokale Politik vor der Kommunalwahl ist“, freut sich der Düsseldorfer Politikprofessor Stefan Marschall, unter dessen Federführung zusammen mit der Landeszentrale für politische Bildung der „Lokal-o-mat“ entwickelt wurde.

Mehr Themen:

In Münster erreichte das „Kommunalwahl-Navi“ rund 32.000 Aufrufe und erreichte somit mehr als 12 Prozent der Wahlberechtigten. Bitter hingegen sind die Zahlen aus Duisburg: Am unteren Ende der Klickzahlen liegt Duisburg bei gerade einmal fünf Prozent.

Düstere Aussicht für Duisburg

Es ist ein erstes Indiz dafür, dass die Wahlbeteiligung auch bei der Kommunalwahl 2025 in Duisburg besonders niedrig sein könnte. Da von einer niedrigen Wahlbeteiligung in der Regel vor allem die Parteien rechts und links der Mitte profitieren, ist damit zu rechnen, dass die AfD, wie schon bei der Bundestagswahl Anfang des Jahres, erneut ein starkes Ergebnis einfahren könnte.

Sicher lässt sich von der Nutzung der Wahlhilfen nicht direkt auf das Wahlinteresse in den einzelnen Städten schließen. Bleibt also zu hoffen, dass die Duisburger ihre Entscheidung auf anderen Wegen fundiert getroffen haben und der Bitte von Hendrik Wüst folgen: „Wählen Sie demokratisch.“ Wie hoch die Wahlbeteiligung in Duisburg sein wird und wer sich am Ende bei der Kommunalwahl durchsetzt, erfährst du hier >>> (mit dpa)