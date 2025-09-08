Kommunalwahl in Duisburg – kann Sören Link die AfD aufhalten?

Bei der Bundestagswahl im Februar ist die AfD in einem der beiden Duisburger Wahlkreise nur knapp hinter der SPD gelandet. Mit dementsprechend viel Rückenwind geht die Rechtsaußen-Partei bei der Kommunalwahl in NRW ins Rennen.

Schon bei der Kommunalwahl 2020 hatte die SPD mächtig an Stimmen eingebüßt. Davon profitierten seinerzeit vor allem die Grünen und die AfD. Kann der amtierende Oberbürgermeister sein Amt noch einmal verteidigen? Wir halten dich mit einem Newsblog über alle Entwicklungen zur Kommunalwahl in Duisburg auf dem Laufenden.

Kommunalwahl in Duisburg: Bleibt Sören Link im Rathaus?

Montag, 8. September 2025

17.30 Uhr: Das sind die OB-Kandidaten in Duisburg

Sören Link (49, SPD) möchte die Duisburger bei der Kommunalwahl erneut überzeugen und als Oberbürgermeister im Amt bleiben. Seine Kontrahenten sind:

Sylvia Linn (CDU)

Dr. Sebastian Ritter (Grüne)

Carsten Groß (AfD)

Oliver Alefs (FDP)

Erkan Kocalar (Bündnis Sahra Wagenknecht)

Britta Söntgerath (Volt)

Oliver Beltermann (Junges Duisburg)

Ayhan Yildirim (DAL-WGD)

Dagmar Schink (Die PARTEI)

Kurt Klein (Piraten)

Wofür die aussichtsreichsten OB-Kandidaten stehen, erfährst du hier im Kommunalwahl-Check für Duisburg >>>

So hat Duisburg bei der Kommunalwahl 2020 gewählt:

SPD: 30,8 Prozent (-10,1)

CDU: 21,5 Prozent (-3,3)

Grüne: 17,7 Prozent (+10,3)

AfD: 9,3 Prozent (+5,7)

Linke: 5,5 Prozent (-1,o)

FDP: 3,1 Prozent (+0,7)

Sonstige: 12,1 Prozent (-2,2)

11 Uhr: Erdrutschsieg für die AfD?

Über 20 Prozent bei der Bundestagswahl – kann die AfD bei der Kommunalwahl in Duisburg womöglich stärkste Kraft werden? Weil bei Kommunalwahlen die Wahlbeteiligung in der Regel niedriger ist und die Rechtsaußen-Partei womöglich viele unzufriedene Wahlberechtigte mobilisieren kann, könnte das Ergebnis sogar noch höher ausfallen.

Im Gespräch mit DER WESTEN erläutert Burak Yilmaz, warum viele Duisburger sich zur AfD hingezogen fühlen. Der Marxloher ist sich sicher: „Das alles hätte verhindert werden können“. Dabei macht der Sohn türkischer Einwanderer auch dem amtierenden OB Sören Link Vorwürfe. Hier geht es zum Interview mit Burak Yilmaz >>>