Kommunalwahl in Duisburg: Erste Ergebnisse erwartet +++ Höhere Beteiligung trotz Wahlpanne

Eigentlich heißt es überall in NRW: am 13. September 2020 stehen die Kommunalwahlen der Stadt- und Kreistage sowie der Bürgermeister- und Landräte an. Doch Duisburg ist hier ein Sonderfall.

In Duisburg wird zwar der Stadtrat neu bestimmt, außerdem die Bezirksvertretungen, der Integrationsrat und ganz neu auch das „Ruhrparlament“, die RVR-Verbandsversammlung. Nicht jedoch der Oberbürgermeister-Posten.

Noch sind die Wahlkabinen offen. Bei der vergangenen Kommunalwahl 2014 war die SPD stärkste Kraft in Duisburg. So war die Stimmverteilung 2014:

SPD: (2014: 41 Prozent)

CDU: (2014: 24,8 Prozent)

Grüne: (2014: 7,4 Prozent)

Linke: (2014: 6,6 Prozent)

pro NRW: (2014: 4,3 Prozent)

AfD: (2014: 3,5 Prozent)

FDP: (2014: 2,4 Prozent)

Sonstige: (2014: 10 Prozent)

UPDATE: Sonntag, 13. September

17.15: Wahlbeteiligung mit leichter Steigung

Trotz der Pannen am Morgen ist die Wahlbeteiligung in Duisburg leicht höher, als die zur Kommunalwahl 2014. Das berichtet die "WAZ" mit Berufung auf den Leiter der Stabsstelle Wahlen, Ralph Cervik. Demnach sei sie etwa 1,8 Prozentpunkte höher. Noch haben die Menschen in Duisburg rund 45 Minuten Zeit, ihre Stimme abzugeben, dann wird mit den ersten Ergebnissen der Kommunalwahl 2020 gerechnet.

16.30 Uhr: Wahllokale noch 1,5 Stunden geöffnet

Noch bis 18 Uhr können die Duisburger und Duisburgerinnen ihre Stimme abgeben. Im Gegensatz zu vielen anderen NRW-Städten findet hier keine Oberbürgermeisterwahl statt.

13.16 Uhr: Wahlpannen bei Kommunalwahl

Eine Reihe von Wahlpannen gab es am Sonntag in Duisburg. Wie „Radio Duisburg“ berichtet, hätten Hausmeister verschlafen und ein Wahlleiter sei krank. Schwerwiegender war dagegen eine falsch bedruckte Wahlbenachrichtigung. Das Wahllokal „Haus der Jugend“, das auf der Benachrichtung einiger Wähler angegeben war, gibt es in diesem Jahr gar nicht. Wähler müssen stattdessen zum Willy-Brandt-Berufskolleg, Krefelder Straße 92, in 47226 Duisburg, teilte die Stadt auf Facebook mit.

Ein Shuttlebus wurde eingerichtet.

Samstag, 12. September 2020

9.30 Uhr: Aufregung um mutmaßliche Wahlmanipulation in Duisburg

Kurz vor der Kommunalwahl in Duisburg gibt es einen heiklen Verdacht. Es geht um den Verdacht der Wahlfälschung. Am Mittwoch durchsuchten Ermittler von Polizei und Staatsanwaltschaft vier Objekte in Duisburg. Anlass war eine Sprachaufnahme, in der ein Kandidat des Wahlbündnisses „Big Dergah“ Geld für Tausende Stimmen anbot. Er bestreitet das. Auf einer Pressekonferenz kündigte die Partei Aufklärung an und distanzierte sich von den Vorwürfen. >>> hier mehr dazu

Mittwoch, 2. September 2020

16.15 Uhr: WDR-Umfrage kurz vor der Wahl in Duisburg

Der WDR fragte kurz vor der Kommunalwahl nach der Stimmung in der Stadt. Laut Umfrage von infratest dimap bleibt die SPD stärkste Kraft im Stadtrat mit 35 Prozent, verliert aber sechs Prozentpunkte. Die CDU kommt auf 21 Prozent (-3,8). Großer Gewinner: Die Grünen mit 18 Prozent und einem Plus von 10,6 Prozentpunkten!

Auch die AfD kann sich fast verdoppeln auf acht Prozent, die Linke erreicht sieben, die FDP vier Prozent.

Als größtes Problem in der Stadt wird laut WDR-Umfrage Einwanderung von 21 Prozent der Befragten wahrgenommen, danach folgt Verkehr und ÖPNV mit zehn.

Kommunalwahl in Duisburg: Darum bleibt OB Sören Link sicher bis 2025 im Amt

Kommunalwahl in NRW: Das musst Du wissen Kommunalwahl in NRW: Das musst Du wissen

Grund ist ein Bürgerentscheid und die darauf folgende Abwahl des CDU-OB Adolf Sauerland infolge der Loveparade-Katastrophe 2010.

Daraufhin kam es 2012 zu einer OB-Neuwahl in Duisburg, bei der sich SPD-Kandidat Sören Link durchsetzte. Im Jahr 2017 konnte Link sein Amt klar mit 56,8 Prozent im ersten Wahlgang verteidigen, als die OB-Wahl zusammen mit der Bundestagswahl stattfand.

Nun bleibt Oberbürgermeister Sören Link bis 2025 und somit ganze acht Jahre im Amt. Erst 2025 wird dann die nächste Oberbürgermeister-Wahl in Duisburg wieder mit den Kommunalwahlen in ganz NRW verknüpft, wie es auch ein Landesgesetz vorsieht.

Kommunalwahl in Duisburg am 13. September 2020: Stadtrat wird neu gewählt – so ist die Ausgangslage nach der Wahl 2014

Spannend wird es am 13. September 2020 in Duisburg trotzdem, denn die Wähler können immerhin die Stadträte neu bestimmen. Blicken wir zurück auf die Ausgangslage nach der Kommunalwahl 2014.

Spannende Kommunalwahl 2020 in NRW: DER WESTEN berichtet für dich aktuell. Foto: DER WESTEN

Die SPD konnte sich damals erneut klar als stärkste Kraft behaupten und gewann zwei Prozentpunkte dazu. Einen Absturz um fast neun Prozentpunkte musste die CDU hinnehmen. Es bildete sich anschließend eine Große Koalition aus SPD und CDU im Stadtrat.

Das Ergebnis der Duisburger Stadtratswahl 2014:

SPD: 41 Prozent (+2)

CDU: 24,8 Prozent (-8,8)

Grüne: 7,4 Prozent (-1)

Linke: 6,6 Prozent (-1)

pro NRW: 4,3 Prozent (erstmals angetreten)

AfD: 3,5 Prozent (erstmals angetreten)

FDP: 2,4 Prozent (-2)

Sonstige: 10 Prozent (+3)

Im Duisburger Stadtrat saßen nach der Kommunalwahl 2014 auch jeweils ein Vertreter von NPD, Junges Duisburg, den Piraten, Duisburger Alternative Liste, Bürgerlich Liberale sowie Soziale Gruppe Duisburg.

Mehr Informationen über Duisburg:

Fast 500.000 Menschen leben in der Großstadt, die an der Mündung der Ruhr in den Rhein liegt.

Berühmt ist Duisburg für seinen Hafen, der als größter Binnenhafen der Welt gilt. Wirtschaftlich hat die Eisen- und Stahlindustrie weiter eine dominierende Stellung. Echten Kultfaktor genießen die Duisburger Tatort-Folgen mit „Schimanski" alias Götz George.

Das Unglück bei der Loveparade 2010 war das tragischste Ereignis der jüngeren Stadtgeschichte. Bei der Massenpanik an einer Engstelle im Zugangsbereich verstarben 21 Menschen.

Kommunalwahl am 13. September 2020 in Duisburg: Darüber wird auch noch abgestimmt

Neben dem Stadtrat werden auch die jeweils 17 Mitglieder der sieben Bezirksvertretungen der Stadt Duisburg neu gewählt. Darüber hinaus können erstmals Vertreter für das neue Ruhrparlament des Regionalverbands Ruhr (RVR) bestimmt werden.

Ausländische Staatsangehörige oder auch Menschen, die durch eine Einbürgerung die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten haben, können zudem bei der Wahl des Integrationsrates teilnehmen. Nicht wahlberechtigt sind hierbei jedoch Asylbewerber.

