Vorfall bei der Kommunalwahl in Duisburg: Einbruch in Briefwahlzentrum

Der Countdown zur Kommunalwahl in Duisburg läuft. Bürger haben nur noch wenige Stunden Zeit, um ihre Stimmen abzugeben. Seit 8 Uhr sind die Wahllokale am Sonntag (14. September) geöffnet. Alle 323 Duisburger Wahllokale an den 169 Standorten konnten pünktlich öffnen, doch wenige Stunden zuvor kam es zu einem erschreckenden Vorfall.

Wie Stadtsprecherin Gabi Priem gegenüber „DER WESTEN“ bestätigt, kam es in der Nacht auf Sonntag zu einem Einbruch in die Gesamtschule Süd. Die „WAZ“ berichtete zuerst darüber. Dort ist das Briefwahlzentrum untergebracht. An diesem Ort werden also alle Stimmen der Briefwähler ausgezählt – beinahe wäre es damit zu einer Katastrophe rund um die Kommunalwahl in Duisburg gekommen.

Einbruch kurz vor der Kommunalwahl in Duisburg

„Die Fenster wurden in der Nacht eingetreten“, heißt es von der Stadtsprecherin. Weggekommen oder zu größeren Schäden sei es jedoch nicht gekommen. Die Polizei wurde verständigt und ermittelt nun in Richtung Täter weiter. Dementsprechend kann Priem auch zum Glück Entwarnung in Bezug auf die sensiblen Wahlbrief-Unterlagen geben.

Diese seien zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht vor Ort gewesen. „Sie wurden erst später ins Briefwahlzentrum gebracht.“ Andernfalls hätte es wohl massive Auswirkungen auf die Kommunalwahl in Duisburg gehabt, wenn die Briefwahlstimmen zerstört oder gestohlen worden wären.

Noch weitere aktuelle Meldungen:

Um 12.30 Uhr vermeldet die Stadt, dass die Wahlbeteiligung bei 29,50 % liegt.

Damit liegt die Wahlbeteiligung fünf Prozentpunkte über dem 12-Uhr-Wert von 2020. Bei der vergangenen Wahl 2020 haben hier nur 39,1 Prozent der rund 360.000 Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben – niedrigster Wert in ganz NRW!

