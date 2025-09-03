Kommunalwahl in Duisburg: AfD vor Erdrutschsieg? „Wurde unterschätzt“

Am 14. September steht in NRW die Kommunalwahl an, besonders in Duisburg deutet alles auf einen engen Zweikampf zwischen Oberbürgermeister Sören Link (49) und seiner SPD auf der einen und der AfD auf der anderen Seite hin. Viele gehen sogar von einer Stichwahl zwischen Link und seinem AfD-Gegenkandidaten und Stahlarbeiter Carsten Groß (54) aus. Kein Zufall, glaubt der Ur-Duisburger Burak Yilmaz.

DER WESTEN sprach mit dem Buchautor und ehemaligen Streetworker, der selbst als Sohn türkischer Einwanderer in Obermarxloh aufwuchs. Yilmaz engagiert sich als Podcaster gegen Judenhass und Rassismus, erhielt 2018 das Bundesverdienstkreuz. Wie kaum ein Zweiter kennt er Duisburg und die Zustände vor Ort. Kurz vor der NRW-Kommunalwahl spricht er Tacheles – und wirft den etablierten Parteien schwere Versäumnisse vor!

Kommunalwahl in Duisburg: AfD vor Erdrutschsieg?

„In Duisburg hat man die AfD in den letzten zehn Jahren unterschätzt. Etliche Arbeiter aus der Stahlindustrie wollen jetzt die AfD wählen. Sie haben früher immer die SPD gewählt. Doch sie wird nicht mehr als Arbeiterpartei wahrgenommen“, legt Yilmaz gegenüber DER WESTEN los. Es sei fatal, dass die rechtskonservative Partei jetzt nach dem Pott greife. Der Marxloher: „Das alles hätte verhindert werden können“.

Alle demokratischen Parteien hätten sich auf den Status Quo verlassen, niemand habe sich um das so wichtige Thema über die Zukunft der Stahlindustrie gekümmert. Yilmaz zu DER WESTEN: „Es fehlen hier Jobs und wenn ich mit Arbeitern vor Ort spreche, beklagen sie, dass niemand wisse, wie es jetzt mit der Stahlindustrie und ihnen weitergehe!“ Sie hätten das Gefühl, dass den Politikern ihr Schicksal egal sei.

Vor der NRW-Kommunalwahl spricht der Marxloher Burak Yilmaz Klartext zu Duisburg. Foto: FFS

„Menschen glauben, sie seien der Politik egal“

Der Bundesverdienstkreuz-Träger macht auch den Spitzenkandidaten um OB Link schwere Vorwürfe: „Man sieht die Kandidaten kaum vor Ort. Es gibt hier viele Arbeitslose und viel Wut. Natürlich ist es kein Zufall und von der AfD strategisch klug, dass Alice Weidel dann den besonders betroffenen Stadtteil Hochheide besucht.“ Und weiter: „Es gibt seitens der Stadtpolitik keine Auseinandersetzung mit diesem schwierigen Thema.“

Und noch ein Problem tue sich auf, wenn man darüber nachdenke, wie Duisburg in zehn Jahren aussehe – nämlich ausländischer Rechtsextremismus, namentlich die türkischen „Grauen Wölfe“. Die sitzen in Duisburg fest im Sattel. Burak Yilmaz warnt: „Das Problem mit deutschen Rechtsextremisten ist groß genug, wir brauchen nicht noch türkische Rechtsextremisten.“ Die Stadt sei vielfältig, die Menschen bräuchten eine gemeinsame Identität: „Alle müssen die Ärmel hochkrempeln und gemeinsam anpacken. Typisch Pott eben!“