Kleinanzeigen-Angebot aus Duisburg: Betonstücke vom „Weißen Riesen“ zu irren Preisen

Vor sechs Jahren der erste, 2021 der zweite – am 27. Juli zur Mittagszeit wurde nun mehr der dritte der sechs „Weißen Riesen“ gesprengt (>>hier geht’s zum Liveblog). So heißen die mehrstöckigen Wohnbauten im Duisburger Stadtteil Hochheide, die seit Jahren immer wieder für Negativschlagzeilen sorgen.

Aktuell muss noch der Schutt nach der Sprengung entfernt werden. Dies wird noch einige Wochen andauern. Was jetzt jedoch passiert, ist kaum zu glauben.

Duisburger wollen aus Schrott Gold machen

Einige Anwohner haben sich offenbar an dem Geröll bedient und als Andenken an das nunmehr zerstörte Gebäude einen Brocken mit nach Hause genommen. Doch als ob das nicht schon ungewöhnlich genug wäre, bieten einige genau diese Erinnerungsstücke nun im Netz zum Kauf an.

Passend dazu: Stadt Duisburg will Problemviertel aufpolieren – doch Kiosk-Besitzerin hat große Befürchtung

So gibt es bereits mehrere Angebote bei Kleinanzeigen. „Biete ein Stück Beton vom historischen Weißen Riesen aus Duisburg Homberg“, heißt es dort. Dieses seit Jahren leerstehende Gebäude als „historisch“ zu bezeichnen, grenzt bereits an einer Übertreibung. 50 Jahre sind jetzt nicht wirklich bemerkenswert. Doch der angegebene Preis schlägt dem Fass den Boden aus.

Kleinanzeigen-Angebot aus Duisburg erstaunt

2.000 Euro will ein Inserent für den Betonklotz. Aber nur zur Abholung wohlgemerkt. Der Anzeige ist zu entnehmen, dass der „Finder“ des Zeitzeugen-Gegenstandes ebenfalls aus der Region des Sprengortes – dem Wohnpark Hochheide – stammt. Seit er die Anzeige Ende Juli inserierte, haben sich (Stand 10. August) 40 Nutzer das gute Stück angesehen.

Mehr Themen, die dich interessieren könnten, haben wir hier für dich zusammengestellt:

Ein anderes Angebot ruft sogar 3.000 Euro aus, wurde allerdings mittlerweile wieder gelöscht. Schon spannend, woraus einige Duisburger so alles Profit schlagen wollen.