Kirmes in Duisburg – Das hat die Stadt zu bieten

Duisburg begeistert jedes Jahr mit zahlreichen Kirmesveranstaltungen in verschiedenen Stadtteilen – von der beliebten Ruhrort Kirmes über die Rheinhauser Kirmes bis hin zu lokalen Festen in Homberg, Beeck, Baerl oder am Stadion. Hier findet du alle Infos zu Fahrgeschäften, Öffnungszeiten, Preisen und Attraktionen.

Duisburg Ruhrort Kirmes – Feuerwerk, Schiffskorso und Drohnenshow

Die Ruhrort Kirmes in Duisburg ist Teil des Ruhrorter Hafenfestes und zählt zu den größten und spektakulärsten Volksfesten in Duisburg. Bereits zum 30. Mal findet das beliebte Hafenfest auf der Mühlenweide statt – mit über 100 Schaustellern und zahlreichen Attraktionen. Schiffskorso auf dem Rhein, Live Musik und Drohnenshow – Abwechslungsreiche Unterhaltung ist hier garantiert.

Auch für die kleinen Besucher ist gesorgt: Auf der Ruhrort Kirmes ist Montag Familientag mit vergünstigten Preisen. Und wer gern auf Schnäppchenjagd geht, sollte sich den Hinterhof-Trödel nicht entgehen lassen – am Sonntag in den Ruhrorter Hinterhöfen kann hier gestöbert, verhandelt und getrödelt werden.

Was erwartet dich auf der Ruhrort Kirmes? Eröffnung : Freitag ab 17 Uhr

: Freitag ab 17 Uhr Feuerwerk-Highlight : Samstagabend ab 23 Uhr – das Höhenfeuerwerk am Rhein ist das unbestrittene Highlight des Festes. Dafür wird der Fluss sogar für Fußgänger und Schiffe gesperrt

: Samstagabend ab 23 Uhr – das Höhenfeuerwerk am Rhein ist das unbestrittene Highlight des Festes. Dafür wird der Fluss sogar für Fußgänger und Schiffe gesperrt Drohnenshow : Um 22 Uhr steigen über der Mercatorinsel leuchtende Drohnen auf und zeichnen eindrucksvolle Bilder in den Himmel

: Um 22 Uhr steigen über der Mercatorinsel leuchtende Drohnen auf und zeichnen eindrucksvolle Bilder in den Himmel Schiffskorso : Auf dem Rhein ziehen festlich beleuchtete Schiffe an den Besuchern vorbei

: Auf dem Rhein ziehen festlich beleuchtete Schiffe an den Besuchern vorbei Fahrgeschäfte: Auf der Mühlenweide warten elf Großattraktionen, darunter der beliebte Breakdancer, ein Riesenrad mit Blick auf die Hafenkulisse und klassische Autoscooter

Das eindrucksvolle Kirmes-Feuerwerk über der Ruhr Foto: Funke Foto Services

Rheinhauser Kirmes – Tradition trifft Familienfreundlichkeit

Die Rheinhauser Kirmes ist ein weiteres großes Highlight in Duisburgs Stadtteil Kirmessen. Bereits im letzten Jahr überzeugte sie mit einer Mischung aus klassischen Fahrgeschäften, günstigen Preisen und guter Stimmung. Der Hochemmericher Marktplatz in Duisburg-Rheinhausen verwandelt sich in eine bunte Festmeile und lädt zum bummeln und verweilen ein. Auch 2025 dürfen sich Besucher auf einen attraktiven Mix freuen – viele Schausteller bieten Rabatte, insbesondere zum Auftakt am Freitag, an.

Darauf kannst du dich auf der Rheinhauser Kirmes freuen: Kulinarische Vielfalt

Kinderkarussells , die Spaß für die ganze Familie garantieren

, die Spaß für die ganze Familie garantieren Spiel- und Schießbuden

Schwindelerregende Fahrgeschäfte

Verkaufsoffener Sonntag zum stöbern und handeln Das Highlight: ein beeindruckendes Feuerwerk am Samstagabend um 21:00 Uhr

Täglich von 14:00 bis 22:00 Uhr ist die beliebte Kirmes Duisburg-Rheinhausen geöffnet – genug Zeit um alle Attraktionen mit Familie oder Freunden zu entdecken.

Kirmes am Stadion Duisburg – kleiner, aber fein

Die Kirmes am Stadion Duisburg ist besonders bei Familien beliebt. Sie punktet mit guter Erreichbarkeit, kostenlosen Parkmöglichkeiten und klassischem Volksfest-Charme. Auch hier sind Autoscooter, Kinderkarussell und Imbissbuden feste Größen. Veranstaltet wird der bunte Kirmestrubel von Schauinsland-Reisen und findet auf dem Parkplatz der MSV-Arena statt.

Ob auf dem Riesenrad, aufregenden Fahrgeschäften oder am Imbissstand – die Sommerkirmes verspricht jedes Jahr Adrenalin und Genuss. Zusätzlich zu dem klassischem Angebot bietet die Kirmes am Stadion Duisburg tolle Highlights: der Familientag mit zahlreichen Ermäßigungen und das spektakuläre Höhenfeuerwerk. Geöffnet wird das Volksfest um 14 Uhr – ab da kann gegessen, gelacht und getanzt werden.

Osterkirmes in Duisburg Homberg – ein Highlight für die ganze Familie

Die Homberg Kirmes ist ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender des Stadtteils. Zwischen rund 25 Fahrgeschäften und regionalen Spezialitäten trifft sich hier Jung und Alt. Die Osterkirmes in Duisburg-Homberg findet immer zu Ostern auf dem Bürgermeister-Wendel-Platz statt. Geöffnet ist die Osterveranstaltung ab Karsamstag täglich von 14:00 bis 22:00 Uhr. Am Ostermontag endet dann das farbenfrohe Volksfest.

Diese Highlights erwarten dich auf der Homberg Kirmes: Familientag am Dienstag – tolle Angebote und Rabatte

– tolle Angebote und Rabatte Klassische Fahrgeschäfte – Musikexpress, Raupenbahn und mehr

– Musikexpress, Raupenbahn und mehr Kinderkarussells und Spielbuden für die kleinen Besucher

und für die kleinen Besucher Süße und herzhafte Leckereien

Unser Tipp: Aus Sicherheitsgründen werden für den Zeitraum der Osterkirmes vorübergehende Halteverbotszonen rund um den Bürgermeister-Wendel-Platz eingerichtet. Für eine entspannte Anreise und um die Verkehrseinschränkungen zu vermeiden empfehlen wir dir die öffentlichen Verkehrsangebote zu nutzen.

Gute Laune auf der Osterkirmes in Duisburg-Homberg Foto: Funke Foto Services

Kirmes Duisburg Baerl – Klein, aber mit Herz

Auch wenn sie zu den kleineren Veranstaltungen zählt, überzeugt die Kirmes in Duisburg-Baerl mit familiärer Atmosphäre. Die Auswahl an Fahrgeschäften und Imbissständen lässt keine Wünsche offen und sorgt für gute Laune.

Die Kirmes in Duisburg Baerl wird von zwei Duisburger Schaustellervereinen organisiert und von der Bürger-Schützengesellschaft unterstützt. Die Schützengesellschaft versorgt die Buden-Betreiber mit Strom und trägt zu einem reibungslosen Ablauf bei. Regionale Schausteller aus Duisburg und Umgebung erzeugen einen ganz besonderen Charme auf der überschaubaren Kirmes in Baerl – ein echter Geheimtipp für Familien und Kirmesfans.

Kirmesspaß in Duisburg-Baerl Foto: Funke Foto Services

Beecker Kirmes – Neue Attraktionen 2025

Die Beecker Kirmes in Duisburg-Meiderich zählt zu den beliebtesten Volksfesten in Duisburg. Einladende Essenstände mit süßen Leckereien, aufregende Fahrgeschäfte und tolle Highlights – die Beecker Kirmes verspricht Spaß und Nervenkitzel. Das traditionelle Volksfest findet auf dem Beecker Marktplatz und den angrenzenden Straßen in Duisburg-Beeck statt.

Wer mit dem Auto anreist kann mit etwas Glück auf dem Marktplatz parken. Eine tolle Alternative ist der bewachte Parkplatz an der Weststraße. 200 Autos finden dort Platz – der Parkplatz kann für etwa fünf Euro am Tag genutzt werden.

In diesem Jahr sind zwei neue Fahrgeschäfte dazu gekommen, die das bisherige Angebot von über 100 Schaustellern ergänzen.

Diese neuen Attraktionen solltest du nicht verpassen: ,,Mad Max“ – Die schwindelerregende Schiffschaukel sorgt mit Überschlägen und Loopings für Nervenkitzel und Adrenalin.

– Die schwindelerregende sorgt mit für Nervenkitzel und Adrenalin. Super-Jumper ,,Soundwave“ – Das Gerät ist ebenfalls nichts für schwache Nerven

Besonders Familienfreundlich: günstige Preise und zahlreiche Angebote für Kinder. Der Montag gilt auf der Beecker Kirmes als Familientag – das heißt tolle Ermäßigungen für die ganze Familie. Ein weiteres Highlight ist die Bühne am Oberhof – Musiker aus verschiedenen Genres geben ihre Musik zum Besten und tragen zur tollen Atmosphäre bei.

Kirmes in Duisburg – Für jeden Stadtteil ein Highlight

Ob Ruhrort, Rheinhausen, Beeck oder Homberg – in ganz Duisburg gibt es eine bunte Auswahl an Kirmessen. Die Veranstaltungen sind vielfältig, familienfreundlich und bieten für jeden Geschmack etwas: rasante Fahrgeschäfte, gemütliche Biergärten, leckeres Essen und spektakuläre Shows wie Höhenfeuerwerke oder Drohnenspektakel.

Das Ruhrgebiet bietet noch mehr tolle Volksfeste. Hier erfährst du, welche Kirmessen du nicht verpassen solltest: