Kaufland, Aldi und Co. in Duisburg: Kunden trauen ihren Augen nicht – „Unverschämt“

Immer wieder gibt es rund um Kaufland, Aldi und Co. einige Aufreger. Oft sind es bestimmte Produkte oder die Preis, über die sich Kunden aufregen. Doch nun ist es eine Aktion, die von den Kunden selbst ausgeht.

Denn ein Duisburger postete aus Facebook ein Bild von dem Hochhaus an der Ottostraße. Zu sehen sind dutzende Einkaufswagen einfach dort abgestellt. Kunden von Kaufland, Edeka, Rewe und Co. in Duisburg sind ob des Anblickes außer sich.

Kaufland, Aldi und Co. in Duisburg: Einkaufswagen-Fiasko sorgt für Entsetzen

Man hat einen Großeinkauf vor sich, geht zu den Einkaufswagen, um sich einen für den Einkauf zu holen und dann der Schock: Kein Wagen mehr da. Diese Situation kennt wohl jeder und zum Unmut der Kunden kommen solche Szenen immer häufiger vor. Der Grund: Viele gebrauchen den Wagen in erweiterter, nicht ganz erwünschter Art und Weise.

Denn immer wieder gehen Kunden mit dem Einkaufswagen und den Produkten drin nach Hause, räumen dann in Ruhe und stellen den Wagen dann irgendwo wieder ab. Welches Bild daraus entsteht, hat nun ein Duisburger in den sozialen Netzwerken geteilt.

„Sollten Kaufland, Edeka und Aldi Einkaufswagen vermissen, stehen am Hochhaus an der Ottostraße“, schreibt der User zu dem Bild. Auf dem Foto (unten angefügt) sind etliche Wagen, abgestellt an einer Hausfassade, zu sehen.

Dieser Anblick bietet das Hochhaus an der Ottostraße in Duisburg: Dutzende Einkaufswägen von Kaufland, Edeka und Co. Foto: privat

„Könnte nur noch kotzen“

Auf Facebook schlägt der Post hohe Wellen. Viele regen sich über das Verhalten der Kunden von Kaufland, Edeka, Rewe und Co. in Duisburg auf. „Unglaublich, am besten zehn Euro nehmen pro Wagen. Dann bringen die die auch zurück“, schreibt ein User. „Man könnte nur noch kotzen was hier mittlerweile abgeht“, schreibt eine andere.

Ein paar User deuten auch an, dass sich dieses Bild auch an anderen Stellen Duisburg finden lässt. „Nicht nur dort – in ganz Hochheide sind die zu finden, teilweise auf der ganzen Straße verteilt“, betonte eine verärgerte Facebook-Nutzerin. „Hier sehe ich den Einzelhandel in der Pflicht, dafür Sorge zu tragen, dass ihr Eigentum nicht entwendet wird“, ergänzte sie.