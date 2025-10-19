Katze „Hope“ völlig verstümmelt aufgefunden – Tierheim Duisburg warnt vor verstörenden Bildern

Was die kleine Katze „Hope“ erleiden musste, ist nur schwer zu begreifen. Auf Facebook teilt das Tierheim Duisburg ihre Geschichte – und warnt direkt, dass die gezeigten Bilder nichts für schwache Nerven sind. Hope wurde mit schweren Verletzungen aufgefunden: Ihre Vorderbeine waren vollkommen verstümmelt.

Der Anblick entsetzt selbst die erfahrenen Mitarbeiter des Tierheims Duisburg. Bei einem Blick auf ihre Beine, mag man sich nicht ausmalen, was die Katze „Hope“ erleiden musste – Hope hatte ihre Pfoten verloren und ihre Beine waren verstümmelt.

Mitarbeiter hoffte bis zum letzten Moment

Auf Facebook berichtet das Tierheim Duisburg, dass Hopes Vorderbeine „kaum noch vorhanden“ waren. Das, was noch übrig war, wurde „von Maden zerfressen“. Die Mitarbeiter haben die geschwächte Katze sofort in eine Tierklinik gebracht, in der Hoffnung, sie zu retten.

Das Schicksal der kleinen Katze bewegte das ganze Tierheim Duisburg. Deshalb wollte man ein Zeichen setzen: Die Katze sollte nicht nur eine Nummer sein. Aus diesem Grund gaben sie ihr einen Namen: Hope. Während man in der Tierklinik um ihr Leben kämpfte, hoffte das Tierheim, dass Hope sich erholen würde.

Im Tierheim Duisburg stellt man sich viele Fragen

Nach einem langen Kampf, musste man sich jedoch dazu entscheiden, die kleine Hope gehen zu lassen – ihre Verletzungen waren zu schwerwiegend. Dank der Mitarbeiter des Tierheims musste die kleine Hope wenigstens nicht „namenslos gehen“, wie es auf Facebook heißt. Durch ihren Namen lebt auch die Erinnerung an sie weiter.

Doch der Vorfall hat viele Fragen aufgeworfen. Wie kam es zu Hopes schrecklichen Verletzungen? Wurde die Katze Opfer eines Unfalls oder hat ein Mensch ihr das angetan? Diese Fragen werden das Tierheim vermutlich noch lange beschäftigen. In einem emotionalen Post schreibt das Tierheim: „Wie Hope zu der Verletzung kam? Für uns ein großes Rätsel.“

Auch in den Kommentaren sind die Facebook-Nutzer über den Vorfall entsetzt. Eine Userin schreibt bewegt: „Es zerreißt einem das Herz und lässt mich sofort in Tränen ausbrechen… Welch unbeschreibliches Leid manche dieser wundervollen Wesen ertragen müssen…“ Im Tierheim Duisburg hat man sich dazu entschieden, Hope einäschern zu lassen. Sie wird einen Platz im Foyer des Tierheims erhalten, um die Erinnerung an sie zu bewahren.