Katze „Penny“ landet in Tierheim Duisburg – ihr Zustand ist alarmierend

„Chronisch krank und auf Hilfe angewiesen – bitte unterstützt unsere Katzen“, wendet sich das Duisburger Tierheim Hilfe suchend an seine Unterstützer. Ein Sorgenkind der Pfleger ist Katze „Penny“.

Das dürre Ding kam zwar schon vor ein paar Monaten in die Einrichtung, doch hinterließ sie einen bleibenden Eindruck – und steht auch stellvertretend für viele andere schlimme Fälle im Tierheim Duisburg. Denn ihr Leiden kann nicht geheilt werden.

Chronisch kranke Katze im Duisburger Tierheim

„Penny kam im Februar als Fundkatze zu uns – in katastrophalem Zustand: abgemagert, geschwächt, schwer krank“, berichtet das Duisburger Tierheim auf Facebook. Doch war es nicht bloße Unterernährung, sondern leider etwas anderes, dass sich nicht heilen lässt.

Ebenfalls dramatisch: Katze „Eiris“ leidet unter massiven Schmerzen – NRW-Tierheim warnt!

„Die Diagnose: Mykoplasmen & Calicivirus – zwei typische Erreger des Katzenschnupfens, die für chronische Atemwegsprobleme sorgen“, erklären die Mitarbeiter. Und damit steht Penny nicht alleine.

Tierheim Duisburg bittet um Spenden

Von den mittlerweile 170 Katzen in der Duisburger Einrichtung sind viele chronisch krank, schwach oder in besonderem Maße pflegebedürftig. Besonders schlimm: Das Tierheim hat nur einen einzigen Inhalator. „Viel zu wenig, um all diesen Tieren gerecht zu werden.“ Besonders Katzen aus Qualzüchten mit engen Atemwegen und kurzen Nasen hätten Atemprobleme – so wie der Perser-Mix Penny.

Mehr Themen:

Durch Inhalation können die Atemwege befeuchtet, Schleim gelöst und Entzündungen behandelt werden. Allerdings kosten die Geräte 200 Euro das Stück. „Mit eurer Unterstützung könnten wir ein zweites oder drittes anschaffen und so viel mehr Katzen wie Penny die Behandlung ermöglichen, die sie dringend brauchen“, bittet das Tierheim um eine Spende.

Foto: Tierheim Duisburg

Wer möchte, kann Geld an das Spendenkonto des NRW-Tierheims senden:

Duisburger Tierheim

IBAN: DE09 3505 0000 0264 0014 96

BIC: DUISDE33XXX

Sparkasse Duisburg

Verwendungszweck: Inhalationshilfe Katze

PayPal: geschaeftsstelle@duisburger-tierheim.de