Karneval in Duisburg: Besucher erschrocken – „Einfach nur traurig“

Das Rosenmontags-Wochenende der Karnevals-Saison in NRW liegt hinter uns. Im ganzen Bundesland fanden sich die Jecken zusammen und feierten gebühren die fünfte Jahreszeit.

Auch in Duisburg war die Stimmung gut – aber leider nicht bei allen. Am Sonntag (11. Februar) fand zum 60. Mal der Kinderkarnevalszug im Duisburger Norden statt. Für die Kinder in der Revierstadt stets ein Highlight. Doch im Jahr 2024 wurde der Stadtteil Marxloh aus der Route gestrichen. Für die Kinder dort fiel die gewohnte Party also aus (>> DER WESTEN berichtete).

Die geänderte Strecke des Kinderkarnevalszug sorgt bei vielen Duisburgern für Fassungslosigkeit.

Karneval in Duisburg: Absage für Marxloh

Der WDR berichte von unsäglichen Vorfällen beim Kinderkarnevalszug 2023 in Duisburg. Während der Veranstaltung in Marxloh soll es zu Beleidigungen und sogar zu sexuellen Belästigungen einer Kinderprinzessin (!) gekommen sein. Einigen Mädchen sei zudem unter den Rock gefilmt worden.

Kinderkarnevalszug 2024 in Duisburg-Hamborn. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Rufe nach einem Boykott wurden immer lauter – sodass sich Organisator Axel Koch schließlich entschloss, Marxloh aus dem Programm zu nehmen und die Strecke um rund 400 Meter zu verkürzen.

Nachdem DER WESTEN diese Geschichte aufgegriffen und darüber berichtet hatte, äußerten unsere Leser auf Facebook ihre Meinung zur Thematik. Was dabei deutlich wird: Es gibt viel Verständnis für die Entscheidung der Organisatoren – aber auch mindestens genauso viel Mitleid mit den Kindern in Marxloh, die nun keinen Karnevalszug erleben dürfen.

Duisburger sauer: „Unglaublich was hier abgeht“

Hier einige Beispiele aus den Facebook-Kommentaren unter dem DER-WESTEN-Beitrag:

Einfach nur traurig, das Kinder darunter leiden müssen. Das Problem, warum dies passiert, muss endlich angepackt werde. Die Menschen, die das letztes Jahr zu verantworten haben, warum der Zug diese Jahr da nicht lang darf, müssen die Verantwortung für ihr Handeln tragen, damit sowas nicht passiert und der Zug nächstes Jahr wieder durch Marxloh führen kann.

Unglaublich, was hier abgeht. Das ist einfach grausam und unmenschlich.

Vollkommen richtiges Verhalten von den zugbeteiligten Gruppen, alles richtig gemacht.

Organisator Axel Koch will sich dafür einsetzen, dass der Kinderkarnevalszug im nächsten Jahr wieder über die gewohnte Strecke führt – auch durch Marxloh.