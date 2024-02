Karneval in Duisburg: Ganze Stadt feiert – doch hier haben Kinder nichts zu lachen

Es ist Karnevals-Hochsaison in NRW! Auch in Duisburg wird die fünfte Jahreszeit gebührend gefeiert.

Am Sonntag (11. Februar) fand in Duisburg zum 60. Mal der Kinderkarnevalszug statt. Seit Jahren erfreuen sich die Kleinen im Norden der Pottstadt an dem Kult-Event. Doch im Jahr 2024 fiel ein Stadtteil einfach aus den Planungen heraus.

Die Rede ist von Duisburg-Marxloh. Hier gab es 2024 keinen Kinderkarnevalszug. Was für eine bittere Entscheidung! Aber was steckt dahinter?

Karnevalszug in Duisburg umgeleitet

Der Duisburger Kinderkarnevalszug gilt als einer der größten seiner Art. Zehntausende Besucher lockt er Jahr für Jahr an. Doch überall, wo große Menschenmassen aufeinandertreffen, gibt es eben leider auch Konfliktpotenzial und Sicherheitsbedenken. In Marxloh waren diese offenbar so groß, dass man sich entschloss, den Kinderkarnevalszug umzuleiten.

Wie der „WDR“ berichtet, waren im vergangenen Jahr 2023 offenbar einige Zugteilnehmer beleidigt oder sogar sexuell belästigt worden. Man bedenke: Hier feiern Kinder (!) Karneval. Erschreckend, dass es dennoch zu derartigen Übergriffen gekommen sein soll.

Kinderkarnevalszug in Duisburg 2024. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Die Geschichten, die der Sender von Zugteilnehmern gehört hat, sind einfach nur abstoßend. Einigen Mädchen sei unter den Rock gefilmt worden – eine Kinderprinzessin (!) sei sogar sexuell beleidigt worden! Dagegen klingen die ebenfalls gemeldeten Schubsereien oder zurückgeworfenen Kamellen ja fast noch harmlos.

Zwar wurde keiner der Vorfälle zur Anzeige gebracht, aber die Karnevalsvereine wollten das nicht mehr so mitmachen und drohten mit einem Boykott, falls man die Zugstrecke 2024 nicht ändern wolle. Wie Organisator Axel Koch nun berichtet, habe man dem Wunsch entsprochen.

Kein Kinderkarneval in Marxloh

Kein Kinderkarnevalszug 2024 in Marxloh – damit war die Route rund 400 Meter kürzer als in den Vorjahren. Nach der A59-Brücke geht es nun direkt in die Buschstraße in Hamborn, bevor der Zug am Kreisverkehr Jägerstraße endet.

Axel Koch erklärt, dass man mit der neuen Strecke auch eine besonders gefährliche Passage gemieden habe, die so eng sei, dass die gefährliches Gedränge eher begünstigte. Die Folge: Man sparte zusätzlich satte 5.000 Euro für Straßensperren, Security und Sanitäter ein.

Doch wie sieht es in den nächsten Jahren aus? Kann Duisburg-Marxloh wieder auf den Routenplan zurückkehren? Wenn es nach Koch geht, auf jeden Fall – man habe den Stadtteil keinesfalls komplett aufgegeben. „Wir engagieren uns seit Jahrzehnten im Duisburger Norden und würden das nicht tun, wenn wir es hier nicht für lebenswert halten würden“, so seine deutlichen Worte.