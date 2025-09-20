„Ein sehr gutes Quiz“ in Duisburg! Joko und Klaas warten HIER mit einem Koffer voll Geld auf dich

Duisburg wird am Samstagabend zur Quiz-Hauptstadt: Joko und Klaas bringen ihre Show „Ein sehr gutes Quiz“ in die Pottstadt.

Wo genau das mobile Studio aufgebaut ist und wie Teilnehmer 100.000 Euro gewinnen können, sorgt für Spannung, wie nun die „WAZ“ informierte.

Duisburg als Schauplatz: Hinweise und Spekulationen

Die beliebte Show „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ von Joko und Klaas wird am Samstagabend live aus Duisburg gesendet. Die genaue Adresse wird erst mit Beginn der Sendung verraten, doch die „WAZ“ kennt die Adresse bereits. Das Quizstudio ist demzufolge am Gateway Terminal im Duisburger Hafen aufgebaut, und der Standort wurde erst kurz vor Beginn bekanntgegeben. Kandidat:innen können spontan mitmachen und haben die Chance, 100.000 Euro zu gewinnen.

Um teilzunehmen, müssen Interessierte über die A59 und die Schlickstraße anreisen. Der Parkplatz befindet sich etwa auf Höhe der Hausnummer 19. Drei Teilnehmer treten als Team an und beantworten in 25 Runden Fragen, dabei scheitern falsche Antworten. Wer in der letzten Runde korrekt antwortet, gewinnt das Preisgeld. Frühere Drehorte waren zurückgezogene Schauplätze, doch Duisburg ist die erste Großstadt im Konzept.

Geheimhaltung um Duisburg: Enthüllung durch Social Media

Im Vorfeld wurden die Drehorte durch verschiedene Hinweise angedeutet. Ein Promo-Video mit vermeintlich falschen Tipps zeigte Seemänner oder Chemikerinnen. Der Duisburger Standort wurde jedoch indirekt durch eine Gage-Ausschreibung in einer Facebook-Gruppe der Castingfirma bekannt. Fans fanden Informationen, die auf die Region Duisburg hinwiesen.

Am Samstagmittag tauchten Posts in sozialen Medien auf, die den Drehort in Duisburg bestätigten. Ein Pavillon mit Scheinwerfern und dem Duisburger Hafen im Hintergrund verriet schließlich das Geheimnis. Trotz der Geheimniskrämerei im Vorfeld machte der Standort schnell die Runde, sodass Fans das mobile Studio vor Ort finden konnten.

