Hund in Duisburg: Mann geht mit Vierbeiner Gassi und macht erschreckenden Fund

Giftköder-Alarm in Duisburg! An Neujahr spazierte ein 26-jähriger Mann mit seinem Hund durch den Landschaftpark in Duisburg. Dort erschnüffelte der Hund gegen 13 Uhr eine gefährliche Leckerei, berichtet die Polizei.

Hund in Duisburg erschnüffelt im Landschaftspark Gefährliches

Kaum eine Woche vergeht ohne neue Meldung über Giftköder. Der Hund in Duisburg hatte Glück, dass er den Köder nicht fraß. Eine Mettwurst, in der eine Rasierklinge versteckt war, hätte ihm sonst zum Verhängnis werden können.

Dramatischer ging es vergangenes Jahr in Essen zu.

Auf der Hundewiese Kesselstraße in Essen-Bochold schluckte Hündin Candy im Januar einen vergifteten Köder. Danach kämpfte das Tier mit seinem Leben.

Polizei bitte um Hinweise

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die vielleicht verdächtige Personen im Landschaftspark Duisburg gesehen haben könnten.

Hast du etwas gesehen? Dann melde dich bei der Polizei Duisburg unter der Rufnummer Rufnummer 0203 280-0.