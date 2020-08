Hund in Duisburg: Gleich 20 Vierbeiner suchen ein neues Zuhause – der Grund ist traurig

Duisburg. Oh, so ein niedlicher Hund! Das Tierheim Duisburg sucht gerade neue liebevolle Familien für gleich 20 Huskys, einige davon erst wenige Monate alt.

Derzeit spielen die Hunde freudig mit ihren Artgenossen im Tierheim Duisburg. Doch das war nicht immer so. Der Grund für die Vermittlung der Tiere ist traurig.

Hund in Duisburg sucht neues Zuhause! Aus diesem furchtbaren Grund sind die Tiere im Heim

Die Jüngsten unter ihnen sind gerade zweieinhalb Monate alt, die Ältesten zählen rund drei Jahre. „Sie haben sehr unterschiedliche Charaktere, einige sind eher ruhig und bei Fremden erst einmal zurückhaltend. Die meisten zeigen sich aber sehr aufgeschlossen und suchen gleich den Kontakt“, berichtet das Tierheim Duisburg.

Jeder einzelne Hund aus der munteren Truppe sei zudem sehr menschenbezogen, liebe Kuscheleinheiten und verhalte sich sehr verspielt – trotz ihrer Herkunft.

Der Tierschutzverein Duisburg:

Der Tierschutzverein ist für die Tierschutzbelange innerhalb der Stadt Duisburg zuständig

Wichtige Aufgaben sind die Aufnahme und Unterbringung von Fundtieren im Tierheim an der Lehmstraße

Jährlich finden dort rund 1500 Tiere ein Zuhause auf Zeit – wer nicht vermittelt werden kann, darf dort einen ruhigen Lebensabend verbringen

Ein Grundsatz der Tierschützer: „Alle Lebewesen, gleich ob Mensch oder Tier, sollten in ihren Lebensbereichen toleriert und respektiert werden“

Denn die Hunde stammen aus einer Sicherstellung.

Hier wurden die 20 Huskys gefunden

„Sie wurden alle aus einem einzigen Auto sichergestellt“, berichtet das Tierheim. Die Facebook-Fans der Tierschützer reagieren auf diese furchtbare Tat empört: „Es gibt einfach zu viele Arschlöcher auf der Welt!“, kommentiert eine Frau.

Duisburg: Bei der Sicherstellung war nicht nur ein Hund, sondern gleich zwanzig in einem einzigen Auto. Foto: imago images

Doch was war genau passiert? Passanten fielen die jaulenden Tiere in dem Kofferraum Ende Juni auf einem Parkplatz in Duisburg auf. Sie alarmierten umgehend die Polizei, die die Huskys aus ihrer misslichen Lage befreite und später an das Tierheim übergab.

Nach den notwendigen Medizinchecks suchen die Tierschützer nun eben Hundefreunde, die den Tieren ein neues liebevolles Zuhause schenken und genügend Geduld für die Erziehung der Tiere mitbringen. Probleme gebe es noch mit der Leinenführung, der Besuch einer Hundeschule sei angebracht.

Das muss der zukünftige Halter mitbringen

Für die Vermittlung kommen daher nur erfahrene Hundefreunde in Frage. Wer zudem noch die Ausdauer für die energische Hunderasse und dazu ein ausreichend großes und gesichertes Grundstück sein Eigen nennt, könne sich als Interessent für die Huskys aus der Sicherstellung melden.

Magst du einem der wunderschönen Tiere ein neues Zuhause geben? >> Auf der Website des Tierheims erhältst du alle weiteren Informationen.