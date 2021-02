Hund in Duisburg: Hunde-Halterin platzt der Kragen – dieses Verhalten bringt sie zur Weißglut

Duisburg. Da hat ein Hund in Duisburg seine Spuren hinterlassen.

Einen Hund zu halten kann eine wahre Erfüllung sein. Doch mit dem Spaß kommt auch die Verantwortung. Neben dem regelmäßigen Gassigehen müssen natürlich auch die Häufchen der Vierbeiner weggemacht werden. Eine Frau aus Duisburg ist mit dem Verhalten anderer Hundebesitzer so gar nicht einverstanden. Auf Facebook macht sie ihrem Ärger jetzt Luft.

Hund in Duisburg: „Macht doch bitte die Sch**** eurer Hunde weg!“

Viele Leute kennen es ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­- es gibt wohl kaum etwas Nervigeres als beim Tritt aus der Haustür oder beim Spaziergang auf der Wiese in einen Hundehaufen zu treten. Das findet auch eine Frau aus Duisburg. Ihr platzt wegen der Hinterlassenschaften jetzt der Kragen.

Eine Hundehalterin aus Duisburg hat ein für alle Mal die Schnauze voll. Jetzt macht sie ihrem Ärger Luft. (Symbolbild) Foto: IMAGO / ZUMA Press

In einem Post auf Facebook richtet sie ihr Appell direkt an andere Hundebesitzer. In ihrem Beitrag, den sie in einer Gruppe für Hundefreunde aus Duisburg postet, schreibt sie: „Macht doch bitte die Scheiße eurer Hunde weg, ich habe selber 3 Hunde und mache sie auch weg. Ich finde es ekelig, wenn wen man die Hinterlassenschaften von den eigenen Hunden weg machen möchte und dabei in eine Tretmiene von anderen tritt.“

Sie hat von dem Verhalten der anderen Hundehalter gehörig die Schnauze voll. Weiter schreibt sie: „Und, wenn Ihr die Haufen eurer Vierbeiner nicht wegmachen möchtet, schafft euch doch bitte keine an. Den selbst am Gehweg zu meiner Wohnungstüre mehren sich die Haufen, die einfach liegen gelassen werden.“

Obwohl es Aufsteller mit kostenlosen Kotbeuteln gibt, lassen viele Halter die Exkremente ihre Vierbeiner liegen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Rene Traut

Mit ihren Beobachtungen scheint die Frau nicht alleine zu sein. In den Kommentaren bekommt sie viel Zuspruch von anderen Menschen aus der Region. Sie schreiben: „In dieser Sache wird sich wohl nie was ändern. Die Ignoranz mancher Hundebesitzer ist beispielhaft.“ Oder: „Am Geld kann es doch wohl nicht liegen. Ich glaube, die günstigsten kosten gerade mal 3 Cent das Stück.“

Andere Leute wollen auch beobachtet haben, dass gerade in der Zeit, als in der Region so viel Schnee lag, besonders viele Hundehaufen zurückgelassen wurden.