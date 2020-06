Eine Frau hat in Duisburg einen ekelhaften Fund bei einem Spaziergang gemacht. (Symbolbild)

Hund in Duisburg: Frau geht am Rheinufer spazieren und macht grausamen Fund

Duisburg. Du hast einen Hund? Dann dürfte dir das, was eine Frau In Duisburg vergangenen Mittwoch am Rheinufer gefunden hat, gar nicht gefallen.

Die 53-Jährige war am Alsumer Steig in der Nähe der Wassertürme in Duisburg spazieren und hat einen ekelhaften Fund gemacht, der für deinen Hund äußerst gefährlich werden kann.

Frau entdeckt Gefahr für deinen Hund am Rheinufer in Duisburg

Sie entdeckte nach Angaben der Polizei einen Hundekuchen, an dessen Unterseite eine blaue Substanz haftete. Dabei könnte es sich um einen Giftköder gehandelt haben, vermutet die Polizei.

Nun ist sie auf deine Hilfe angewiesen: Hast du etwas gesehen? Dann melde dich bei der Polizei in Duisburg unter 0203/2800.

Eine Frau hat in Duisburg einen ekelhaften Fund bei einem Spaziergang gemacht. (Symbolbild) Foto: dpa

Mögliche Symptome einer Vergiftung

Erbrechen

übermäßiges Hecheln

vermehrt weißer Speichel

blasse Schleimhäute

veränderte Pupillen

eine allgemeine Teilnahmslosigkeit

Sollte dein Hund oben genannte Symptome aufweisen oder auch nur einige davon, zögere nicht, direkt zum Tierarzt zu gehen.

Gefunden wurde der Giftköder am 27. Mai gegen 11 Uhr am Vormittag. (fb)