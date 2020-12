Hund aus Duisburg alleine unter Zugbank in Ostdeutschland gefunden – vom Herrchen fehlt jede Spur

Duisburg. Ungewöhnlicher Vorfall mit einem Hund aus Duisburg!

Am Freitagmittag wurde ein herrenloser Hund aus Duisburg unter einer Zugbank in Ostdeutschland gefunden. Von seinem Besitzer fehlte indes jede Spur.

Hund aus Duisburg: Herrenloser Vierbeiner unter Zugbank in Ostdeutschland gefunden

Ein Intercity war am Freitag auf dem Weg nach Leipzig, als die Bundespolizei plötzlich über herrenloses Gepäck in dem Zug informiert wurde. Doch neben dem Gepäck befand sich auch ein Hund aus Duisburg in dem Zug, welcher unter einer Zugbank Platz gefunden hatte.

-----------------------------

Das ist Duisburg:

frühste schriftliche Erwähnung im Jahr 883

fünftgrößte Stadt in NRW

hat rund 498.686 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

besteht aus sieben Stadtbezirken

Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammen aus den acht Duisburger Hochöfen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Sechs-Seen-Platte

Oberbürgermeister ist Sören Link (SPD)

-------------------------------------

Das Zugpersonal wies die Beamten schließlich daraufhin, dass das Gepäck und der Vierbeiner zusammengehörten und ohne Besitzer unterwegs zum Leipziger Hautbahnhof waren. Das teilte die Polizei in einer Polizeimeldung mit.

Daraufhin versuchten die Polizisten, den verängstigten Hund von seinem Platz zu locken. Nach einer knappen halben Stunde hatten die Beamten endlich das Vertrauen des Hütenhundes gewonnen und das Tier kam unter dem Sitz hervor. Freiwillig begleitete der Hund die Beamten mit auf die Wache.

Hund aus Duisburg fährt im Zug davon

Dort erwartete ihn auch schon sein Herrchen. Der 64-Jährige Duisburger hatten einen Halt am Bahnhof in Wittenberg für eine Raucherpause am Bahnsteig genutzt, woraufhin der Zug samt Gepäck und seinem Hund weitergefahren war.

Daraufhin fuhr er anderen Zug in Richtung Leipzig, um seinen Vierbeiner schließlich wieder in Empfang zu nehmen. „Die Wiedersehensfreude war auf beiden Seiten groß“, wie die Polizei berichtet. (nk)