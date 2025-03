Hündin Lava kam völlig verwahrlost ins Duisburger Tierheim – irre, wie sie heute aussieht

Die Mitarbeiter im Tierheim Duisburg haben schon so vieles erlebt. Sie haben unzählige Fellnasen aufgenommen, die ihr Zuhause verloren haben, weil ihre Besitzer einfach keine Zeit mehr für sie hatten. Tiere, die vernachlässigt und gequält wurden, die einfach ihrem Schicksal überlassen wurden. Und dann ist da Hündin Lava.

Im November 2024 kam die kleine braune Hündin in einem erschreckend „schlechten Zustand“ ins Tierheim. Wie sie jetzt aussieht, macht viele Fans sprachlos.

Tierheim Duisburg: Hündin Lava schockt Pfleger

Hoffnungsvoll blickt die kleine braune Hündin mit den braunen Augen in die Kamera, als sie im November 2024 im Duisburger Tierheim endlich ein neues Zuhause findet. Doch sie war nicht nur einsam – sie war auch „viel zu dünn“. Die Tierpfleger waren auch fassungslos, als sie entdeckten, dass ihre Krallen viel zu lang waren und ihre kleine Seele von Wunden und Entzündungen geplagt war.

Doch im Tierheim Duisburg bekam Lava endlich die Hilfe, die sie so dringend brauchte. Die Tierpfleger nahmen sie liebevoll auf, versorgten sie medizinisch und kümmerten sich aufopferungsvoll um sie. Und die kleine Hündin kämpfte.

Monate später ist Lava kaum wiederzuerkennen. Ihre Wunden sind verheilt, ihr Fell glänzt in einem wunderschönen Braun und sie ist nicht mehr die traurige Hündin von damals. Lava hat sich prächtig entwickelt, ist immer freundlicher und aufgeschlossener geworden und hat ihr Leben zurückerobert.

Freude bei den Tier-Fans: „Tolle Nachrichten“

Und dann kam der Tag, an dem sie endlich ihr eigenes Zuhause fand. Ein Moment, auf den die Tierpfleger des Tierheims in Duisburg so lange gewartet haben – und der ihnen zeigt, warum sie ihre Arbeit so lieben: „Wir freuen uns riesig, dass Lava sich so toll erholt hat und nun ihr Glück gefunden hat. Genau für solche Momente machen wir diesen Job – um Hunden wie Lava eine zweite Chance zu geben.“

Auch die Tier-Fans sind überglücklich. „So tolle Nachrichten“, schreibt eine Userin, und ein anderer fügt hinzu: „Wunderschön“, begleitet von einem großen roten Herz. „Alles Gute im neuen Zuhause“, wünscht auch ein weiterer Tierfreund.

