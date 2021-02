Hund in Duisburg: Eine Frau brachte den Malteser ins Tierheim, dann wurde es mysteriös. (Symbolbild)

Hund in Duisburg: Frau findet Malteser und bringt ihn ins Tierheim – dann wird es mysteriös

Duisburg. Vergangene Woche hat eine Frau einen Hund in Duisburg gefunden und ihn anschließend im Tierheim abgegeben. Das Tierheim nahm den Malteser auf, doch jetzt wurde es mysteriös.

Was ist mit dem Hund passiert?

Das Schicksal des kleinen Maltesers schockiert die Menschen: Der herrenlose Hund wurde am Freitag in Duisburg gefunden und wartet seitdem im Duisburger Tierheim auf seinen Besitzer.

Dazu veröffentlichte das Tierheim am Sonntag ein Foto des Vierbeiners und schreibt: „Wenn Sie Ihr Tier erkennen oder Fragen zu dem Tier haben, melden Sie sich bitte im Tierheim Duisburg.“

Doch von dem Besitzer des Maltesers fehlt weiter jede Spur. Eine Frau kommentiert den Facebook-Beitrag des Tierheims so: „Der muss doch jemand gehören. Den haben wir vorgestern von der Straße gerettet. Hab auch schon in mehreren Gruppen gepostet, er hatte 'ne Flexileine um“, so die besorgte Frau.

Großes Interesse an Hund aus Duisburg

Möglicherweise ist der Besitzer des kleinen Vierbeiners gerade auf der Suche nach dem Tier und wird sich noch bei dem Duisburger Tierheim melden. Währenddessen schreiben andere Facebook-Nutzer bereits:

„Ich würde die kleine Maus sofort nehmen. Suche genau solch eine Maus.“

„Wenn sich keiner meldet, würde ich dich gerne nehmen.“

„Ich hoffe, dass der Besitzer sich meldet. Und Petra, danke für deinen Einsatz.“

Wenn sich der Besitzer des Hundes nicht melden sollte, würde es wohl bedeuten, dass der Malteser bei ihm nicht mehr erwünscht ist - ein umso schlimmeres Schicksal also für den Hund. Doch immerhin dürfte der Vierbeiner schnell einen neuen Besitzer finden.