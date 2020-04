Gruppenvergewaltigung in Mülheim: Urteil! DAS ist die Strafe für die drei Jugendlichen

Duisburg. Urteil im Prozess um eine Gruppenvergewaltigung in Mülheim!

Das Landgericht in Duisburg verurteilte die drei Jugendlichen im Alter von 15 Jahren nach Jugendstrafrecht: Der Haupttäter muss wegen gemeinschaftlicher Vergewaltigung für zweieinhalb Jahre hinter Gitter.

Die beiden weiteren Angeklagten erhielten eine Bewährungsstrafe von je eineinhalb Jahren. Sie erhielten jedoch ein Dauerarrest von 4 Wochen auferlegt. Der Fall aus Mülheim hatte im vergangenen Sommer bundesweit für Erschütterung gesorgt.

Mülheim: Urteil in Gruppenvergewaltigungsprozess gefallen

Die Tat hatte im letzten Sommer deutschlandweit für Aufsehen gesorgt. Vor allem das junge Alter, zwei der Täter waren gerade einmal 12 Jahre alt, hatte für Fassungslogskeit und Debatten um die Strafmündigkeit von Kindern gesorgt.

Jetzt kam die Kammer des Duisburger Landgerichts in ihrem Urteil zum Schluss, dass das 18-jährige Opfer am Abend des 5. Juli 2019 zu einem Treffpunkt in einem Waldstück in Mülheim bestellt wurde. Hier traf sie auf einen 12-Jährigen, den sie kannte, und einen der Angeklagten. Mit dem hatte sie zu Sommeranfang 2019 eine kurze Beziehung geführt. Den Vorwurf aus der Anklage, dass er sie bereits zu diesem Zeitpunkt zu sexuellen Handlungen gezwungen habe, bestätigte die junge Frau in der Hauptverhandlung nicht.

Sie ging freiwillig mit den beiden Jungs in ein nahe gelegenes Waldstück. Ihr sei bewusst gewesen, dass es mit dem Ex-Freund und dem Zwölfjährigen, der wegen seines Alters zur Tatzeit strafunmündig war, zu sexuellen Handlungen kommen könnte. Damit soll sie laut Urteil einverstanden gewesen sein.

Ohrfeigen und Gewalt gegen Opfer

In diesem Waldstück passierte die Tat. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Doch im Waldstück kamen die beiden weiteren Angeklagten und ein weiterer Zwölfjähriger hinzu. Dann kam es zu sexuellen Handlungen zwischen allen Angeklagten, einem der 12-Zwölfjährigen und der jungen Frau. Im Verlauf kam es dann zu Gewaltanwendungen, heißt es im Urteil. So soll die junge Frau geohrfeigt worden sein.

Der Angeklagte Dzehm R. (14) steht wegen Vergewaltigung in Duisburg vor Gericht. Foto: Marcel Storch/DER WESTEN

"Spätestens zu diesem Zeitpunkt war sie mit weiteren sexuellen Handlungen nicht mehr einverstanden. Trotzdem zwangen die Angeklagten und einer der beiden 12-jährigen das Opfer weiterhin zum Geschlechtsverkehr", heißt es in der Urteilsbegründung.

Die Richter berücksichtigten bei dem Urteil, dass die Angeklagten bei der Tat noch sehr jung waren und erst an der Schwelle zur Strafmündigkeit standen. Im Falle der beiden Jugendlichen mit Bewährungsstrafen kamen ihnen zugute, dass sie bisher nicht vorbestraft sind.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Jugendlichen und ihre Familien stammen aus Bulgarien und lebten in Mülheim. Die Familie des Hauptangeklagten sollte im Herbst 2019 Deutschland verlassen. Grund: Die Eltern hatten keinen gültigen Arbeitsvertrag, wie sich bei einer Überprüfung gezeigt hatte. Ein vom Vater vorgelegter Vertrag bei einem Imbiss stellte sich als Fälschung heraus.

Die Familien der Angeklagten nahmen im Zuschauerraum Platz. Foto: Marcel Storch/ DER WESTEN

Familie des Hauptangeklagten sollte ausgewiesen werden

Kurz bevor im November eine Frist zur Ausreise der Familie auslief, präsentierte die Mutter einen neuen Kontrakt als Putzkraft. Die Abschiebung war damit ausgesetzt. Inzwischen ist die Familie aus Mülheim weggezogen, so Stadtsprecher Volker Wiebels auf DER WESTEN-Nachfrage. Wo sie inzwischen leben, ist unklar.