„extra 3“ in Duisburg: Satiresendung macht sich über DIESES peinliche Umbauprojekt lustig – „Sehr unschön“

Duisburg. Na, auf diese „Ehre“ hätten die Wirtschaftsbetriebe Duisburg verzichten können...

In Duisburg-Wedau wird der Dickelsbach durch die Wirtschaftsbetriebe umgestaltet. Der Verlauf des Baches soll gekrümmt werden, um so „den ökologischen Nutzen für Pflanzen und Tiere“ zu erhöhen. Anwohner aus Duisburg laufen Sturm gegen das Projekt, denn: Um überhaupt die Fahrzeuge für den Umbau zum Bachufer zu ebnen, sind über 100 Bäume gefällt worden!

Sarkasmus pur für die NDR-Satiresendung „extra 3“ – die in einem Beitrag genau DAS zum Thema gemacht hat!

„extra 3“ in Duisburg: Satiresendung über DIESES peinliche Umbauprojekt – „Aus dem Zusammenhang gerissen“

In einem rund dreiminütigen Beitrag in der Kategorie „Der reale Irrsinn“, bei der skurrile Vorfälle in Deutschland präsentiert werden, wird der Dickelsbacher Fall in Duisburg ironisch aufbereitet.

Das Video „Guter Baum oder schlechter Baum? Ordnung schaffen in der Natur von Duisburg“ ist auf Youtube zu sehen. Eine Stimme kommentiert: „Äußerst behutsam wird in die Natur eingegriffen. Um hier ein Paradies zu erschaffen, haben Bagger die Bäume zärtlich weggefräst: 100 an der Zahl.“ Gleichzeitig werden die abgeholzten Bäume gezeigt. Eine Anwohnerin kommt ebenfalls zu Wort: „Das war natürlich eine Erschütterung.“

Die Satiresendung „extra 3“ hat die Duisburger Wirtschaftsbetriebe aufs Korn genommen. Foto: IMAGO / APress

Auch Christa Dixkens von den Wirtschaftsbetrieben kommt zu Wort, sagt im Satire-Beitrag: „Wir haben durch die Wasserrahmenrichtlinien die Vorgaben, die Gewässer zu verbessern, bis 2027. Von daher müssen wir diese Maßnahmen jetzt umsetzen.“ Sie führt aus: „Wir machen viele Bäume weg, die eigentlich gar nicht gewässertypisch sind. Die gehören da eigentlich gar nicht hin. Wir pflanzen nachher Bäume hin, die dahin gehören.“

Dazu der ironische Kommentar einer Stimme: „Es geht um ein hohes Ziel: Die Schaffung eines Rückzugraumes für Pflanzen und Tiere. Dafür müssen eben Pflanzen und Tiere weichen.“

Wirtschaftsbetriebe Duisburg verärgert über „extra 3“-Sendung: „Sehr unschön“

Das sorgt jetzt bei den Wirtschaftsbetrieben für Ärger! Sprecher Volker Lange erklärt gegenüber der WAZ, dass den Wirtschaftsbetrieben nicht bewusst war, dass die Filmaufnahmen für eine Satiresendung verwendet werden. Lange: „Das finden wir natürlich sehr unschön. Wir werden uns noch mal an die Produktionsfirma wenden.“ Die Aufnahmen hatten schon im Oktober 2020 stattgefunden, mittlerweile sehe das Gebiet rund um den Dickelsbach anders aus.

Der Sprecher kritisiert weiter: „Solche Sachen werden immer aus dem Zusammenhang gerissen.“ Er erinnert an Vorgaben, die von der EU vorgegeben werden. Der Bach sei vorher gerade verlaufen, jetzt laufe er geschlängelt. Die Arbeiten seien kurz vor dem Abschluss, letzte Pflanzaktionen würden noch folgen: „Das geht ja nicht von heute auf morgen.“

Bleibt abzuwarten, ob und wie die „extra 3“-Produktionsfirma auf die Kritik der Wirtschaftsbetriebe reagieren wird... (mg)

