Eine Feierstunde zum 25-Jährigen

Die Münz- und Antikensammlung Köhler-Osbahr, die seit 1990 in Obhut der Stadt Duisburg ist und im Kultur- und Stadthistorischen Museum (KSM) am Innenhafen ausgestellt wird, soll langfristig hier verbleiben. Der derzeit bis 2020 laufende Vertrag solle verlängert werden, so Kulturdezernent Thomas Krützberg. „Diese Sammlung ist ein Gewinn. Sie macht dieses Haus auch überregional bekannt und bedeutend“, so Krützberg. Brigitte Findeisen von der Köhler-Osbahr-Stiftung wird die Zusage mit Freude und Erleichterung vernommen haben.

25 Jahre ist die Sammlung nun in Duisburg beheimatet. Im Rahmen eines festlichen Empfangs am Sonntag, 1. November, um 11 Uhr im KSM soll dieses Jubiläum gefeiert werden, verrieten Krützberg und Findeisen. Interessierte Besucher sind herzlich willkommen.

Auch Dr. Andrea Gropp wird dann zugegen sein. Die 31-Jährige ist neue Betreuerin der Sammlung. „Sie ist eine hervorragende Wissenschaftlerin, eine Duisburger Pflanze und Teil dieser Stadtgesellschaft“, lobte Museumsdirektorin Dr. Susanne Sommer. Kennen gelernt hatte sie Gropp, als diese in 2007 ein Praktikum im Museum absolvierte. Später stellte die studierte Archäologin, Theologin und Religionswissenschaftlerin im Rahmen eines Stipendiums die erfolgreiche Ausstellung „Asciburgium“ auf die Beine. Derzeit lockt die von ihr kuratierte Islam-Ausstellung „Häuser der Weisheit“ ins Museum.

„Es ist ein großer Glücksfall, dass ich in jenem Bereich einen Beruf gefunden habe, der mir Spaß macht und den ich auch studiert habe“, sagte Gropp. Viele ihrer früheren Kommilitonen seien in fachfremden Bereichen untergekommen. „Ich habe hier meinen Traumberuf gefunden.“

Im Rahmen ihres Studiums und ihrer Promotion war die in Duissern lebende Gropp zwischen 2003 und 2012 zweimal pro Jahr bei archäologischen Ausgrabungen in Jordanien mit dabei. „Das hat mich stets ausgefüllt. Ich habe aber am Ende gespürt, dass nun Zeit für etwas Anderes ist.“

Bald will sie den Besuchern jene Schätze näherbringen, die bislang noch nicht aus der rund 75 000 Einzelstücke umfassenden Sammlung gehoben wurden. Drei Ausstellungen bis 2020 sind bereits konzipiert. Zudem will Gropp die Liste der bislang 16 erschienenen Bestandskataloge erweitern. Und im Rahmen einer Inventur soll der komplette Sammlungsbestand in einer Datenbank erfasst werden.