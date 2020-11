Die Edeka-Gruppe ist die größte Supermarktkette Deutschlands. Gegründet wurde die Edeka AG & Co. KG 1907 in Leipzig. Heute hat sie ihren Hauptsitzt in Hamburg.

Edeka in Duisburg: Kracher-Video! Mitarbeiter nehmen an DIESER Challenge teil – und die Kunden feiern es

Duisburg. Aktuell haben viele Mitarbeiter von Edeka, Rewe und Co. wohl eher weniger zu lachen.

Einige Mitarbeiter von Edeka in Duisburg haben nun aber selbst für gute Laune gesorgt, indem sie an einer Challenge in den Sozialen-Medien teilgenommen haben und dafür von den Kunden richtig abgefeiert wurden.

Edeka in Duisburg: Kracher-Video! Mitarbeiter nehmen an DIESER Challenge teil

Arbeiten im Einzelhandel ist dieser Tage sicherlich nicht immer einfach. Mal kommt jemand in den Laden, der keine Maske tragen will – mal möchte jemand am liebsten bei einem Einkauf direkt fünf Packungen Klopapier oder Nudeln mitnehmen.

---------------

Das ist Edeka:

Edeka wurde 1907 in Leipzig gegründet

Der Name Edeka ist eine Abkürzung für „Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler im Halleschen Torbezirk zu Berlin“

Edeka hat 381.000 Mitarbeiter (Stand 2019)

Im Jahr 2019 betrug der Umsatz von Edeka 55,7 Milliarden Euro

---------------

Der ganzen Corona-Situation zum Trotz haben sich Mitarbeiter von drei Edeka-Märkten in Duisburg dazu entschieden an der „Jerusalema-Challenge“ teilzunehmen. Diese ist aktuell im Netz sehr beliebt ist.

Edeka in Duisburg: Mitarbeiter machen bei „Jerusalema-Challenge“ mit

Bei der „Jerusalema-Challenge“ tanzen verschiedenste Menschen zu ein und dem selben Song, welcher der Challenge auch ihren Namen gegeben hat: „Jerusalema“ von Master KG. Unter anderem haben bereits auch Mitarbeiter des Flughafens Stuttgart an der Challenge teilgenommen.

---------------

Nun also auch einige Mitarbeiter von Edeka in Duisburg. Das ganze wurde dann auch auf der Facebook-Seite „Edeka Duisburg Rahm“ gepostet. Der Video-Beitrag wurde auch noch mit einem Text versehen, darin heiß es unter anderem: „Für einen einen kurzen Moment lassen wir los und feiern trotz Einschränkungen durch die Corona Pandemie das Leben.“

Edeka in Duisburg: Video wird im Netz gefeiert

Das Video von den tanzenden Edeka-Mitarbeitern aus Duisburg ging im Netz viral. Innerhalb von fünf Tagen wurde das Video bereits mehr als 225.000 mal aufgerufen. Außerdem hat es bereits mehr als 8000 Likes und wurde etwa 1200 mal kommentiert.

Edeka in Duisburg: Die Aktion der Mitarbeiter kam sehr gut an. (Symbolbild) Foto: imago images / STPP

Und die Reaktionen der User auf das Challenge-Video ist durchweg positiv:

„Hut ab ich bin begeistert. Wirklich toll gemacht.“

„Echt klasse. Wenigstens mal was schönes in der momentanen Teit.“

Super, mal was schönes in einer blöden Zeit.“

„Sehr cool. Wenn ein Team gemeinsam so etwas einübt, gemeinsam auch bei der Arbeit ein wenig Freude hat und gemeinsam für seinen Arbeitsplatz so toll werben kann, dann wird das hoffentlich mit treuen Kunden belohnt!“

Wie es scheint, hat die „Jerusalema-Challenge“ ihr Ziel also nicht verfehlt, sondern sowohl den Mitarbeitern als auch den Kunden von Edeka einige Freude gebracht. (gb)