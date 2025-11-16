Drastische Veränderung auf Duisburger Weihnachtsmarkt zahlt sich aus – schon am 1. Tag wird es deutlich

Für den Duisburger Weihnachtsmarkt 2025 haben sich die Veranstalter einiges einfallen lassen. Natürlich wird auf Altbewehrtes gesetzt wie die Glühweinpyramide, den zehn Meter hohen Weihnachtsbaum und das Riesenrad. Oder aber eine komplette Neuheit, wie das Eisstockschießen.

Auf der anderen Seite haben manche Highlights vielleicht nur einen kleinen Schliff verpasst bekommen, wie die Schlittschuhbahn. Denn anstatt auf Eis laufen die Besucher mit ihren Kufen nun auf Kunststoff. Für manche ein befremdliches Gefühl, doch bereits der Eröffnungstag (13. November) sollte zeigen, dass die Entscheidung sich bereits bezahlt gemacht hat.

Duisburger Weihnachtsmarkt: Neue Schlittschuhbahn – Plastik statt Eis

„Wir brauchen kein Strom, kein Wasser und kein Kühlaggregat“, fasst Sabina Schumann von Duisburg Kontor im Gespräch mit DER WESTEN die Vorteile zusammen, als wir sie am Mittag treffen. Kostensparend im Sinne der Umwelt und Nachhaltigkeit, das waren die Gründe für die radikale Änderung.

2022 war es im Rahmen der Energiekrise bereits zum Worst Case gekommen und Duisburg Kontor verzichtete komplett wegen des hohen finanziellen Aufwands auf eine Eisbahn. So stellte sich bereits am ersten Tag des Duisburger Weihnachtsmarktes heraus, dass die Entscheidung goldrichtig war. Denn bei 18 Grad Außentemperatur wäre es eine Herkulesaufgabe geworden, überhaupt einen Betrieb zu ermöglichen.

Die neue Schlittschuhbahn auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt. Foto: Chaleen Goehke/ DER WESTEN

„Bei der klassischen Eislaufbahn wäre es kritisch geworden, ob wir das Eis überhaupt so hinbekommen würden, dass die Fläche befahrbar wäre. Wir hätten hohe Wasser- und Stromkosten, weil wir das Eis runterkühlen müssen. Zum Gefrieren muss die Temperatur auf jeden Fall einstellig sein“, wird Schumann deutlich. Ansonsten sei alles gleich geblieben – inklusive der Preise. Jugendliche und Erwachsene zahlen vier Euro, Kinder bis 6 Jahre nur die Hälfte für eine Laufzeit von zwei Stunden. Leihschlittschuhe kosten nochmal vier Euro extra, aber es dürfen natürlich auch die eigenen mitgebracht und verwendet werden.

Auf die Kufen, fertig und los

Im Vorfeld hatte es auf Social Media kritische Stimmen gegeben. Einige sorgten sich, dass durch das fehlende Eis der Zauber einer Schlittschuhbahn verloren gehen würde. Doch mit Blick auf die Temperaturen würde wohl der komplette Verzicht und extreme Kosten das größere Übel sein.

Offiziell eröffnet wurde die Schlittschuhbahn erst um 17.30 Uhr. Aufnahmen auf Social Media zeigen, wie immerhin schon erprobte Schlittschuhgruppen ganze Einlagen auf dem neuen Untergrund zaubern können – dann könnten die Besucher der neuen Bahn ja vielleicht auch zumindest eine Chance geben.